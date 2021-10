TAMARA FALCÓ transforma la tendencia del verano en OTOÑO con este KIMONO de efecto tipazo y de marca española

Y por todo lo alto. Así ha vuelto Tamara Falcó como tertuliana a ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos tras haberse graduado como chef en el centro Le Cordon Blue. Y no podía volver de otra manera, si no marcándose un lookazo de esos que tanto nos gustas. Ya echamos de menos los jueves con Tamara Falcó y no nos ha podido encantar más su vestido para la vuelta a la televisión. Y además, de marca española. Os lo repetimos siempre, pero es que no podemos ser más FANS del tándem que forman Tamara Falcó y la estilista de ‘El Hormiguero’, Montse Nieto. Sí, porque no digáis looks, decid lookazo. Magia y Moda. Y es que la marquesa de Griñón se ha vuelta a pasar el juego de las tendencias con este precioso kimono ‘made in spain’.

Tamara Falcó en los Stories de su estilista. FOTO: @demolina

Y para estos últimos meses del año esperamos lo mismo: nuevas firmas españolas y mucho mucho glamour. Y Tamara Falcó lo ha encontrado en la web Es Fascinante, en la que se venden modelos de diseñadores nacionales, como la marca catalana de este kimono Eiko Ai.

Red Rose kimono dress (275€)