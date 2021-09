Jersey de rayas marineras, el básico atemporal que no puede faltar en tu armario esta temporada

Cada temporada, antes de empezar a mirar que prendas puedo necesitar o cuáles me apetece comprar, hago un ejercicio de análisis que aprendí hace mucho tiempo. Y el primer paso pasa por ver qué tengo en mi armario, y que voy a poder seguir usando de lo que ya tengo. Una vez analizado eso, intento pensar en básicos de fondo de armario que además de acompañarme durante toda la temporada, combinen con la mayor parte posible de las prendas que ya tengo, y si puede ser que sea la solución perfecta en ese día que no sabes que ponerte o que pueda echar en mi pequeña maleta de viaje y me valga para más de un plan. Pero eso sí, que además de todo lo anterior consiga darme un toque de estilo con el que lucir perfecta sea el momento que sea.

Noticias relacionadas Moda. Vuelve el estampado de cuadros y sabemos las mejores prendas para llevarlo

¿Parece imposible verdad? Pues es mucho más fácil de lo que pensamos. Solo hay que echaron vistazo a lo largo de la historia de la moda para ver aquellas prendas que aparecen de alguna manera en todas las décadas reciente, en mayor o menor medida, pero que nunca terminan de abandonar el armario femenino. Y si encima lo vemos sobre musas de estilo de antaño ya tenemos toda la respuesta que necesitábamos.

Si te fijas bien es lo que ha pasado con el vestido negro (más o menos largo), con los vaqueros rectos o ligeramente acampanados, con la camiseta blanca, los pantalones blancos y también con las prenda que nos ocupa: el jersey de rayas marineras. Es el heredero natural de su versión en camiseta en cuanto llega el frío, y aunque se asocia a un origen marítimo, fue Coco Chanel la que consiguió rescatarlo de entre los pescadores y regalárselo a las parisinas, que hicieron de él su emblema personal.

Y es que luce perfecto con unos sencillos vaqueros, pero también con pantalones tipo sastre o con chinos blancos o beige. Esta temporada los tradicionales modelos en azul y blanco se quedan un poco atrás en favor de diseños tipo polo u otros de corte oversize y en tonos negros.

Jersey de punto con estampado de rayas, de Zara (29,95 euros)

Jersey de punto con estampado de rayas, de Zara FOTO: Zara Jersey de punto con estampado de rayas, de Zara

Jersey de punto en color negro con estampado de rayas y botones en el cuello, de Mango (29,99 euros)

Jersey de punto en color negro con estampado de rayas y botones en el cuello, de Mango FOTO: Mango Jersey de punto en color negro con estampado de rayas y botones en el cuello, de Mango

Jersey amplio con estampado de rayas y detalle de cremalleras, de Arket (79 euros)

Jersey amplio con estampado de rayas y detalle de cremalleras, de Arket FOTO: Arket Jersey amplio con estampado de rayas y detalle de cremalleras, de Arket

Jersey amplio con estampado de rayas en blanco y azul, de &Other Stories (59 euros)

Jersey amplio con estampado de rayas en blanco y azul, de &Other Stories FOTO: &Other Stories Jersey amplio con estampado de rayas en blanco y azul, de &Other Stories

Jersey en punto suave con mangas extralargas y estampado de rayas, de H&M (9,99 euros)