Trajes de chaqueta especiales por menos de 100 euros para no ser una más en la oficina

Si hay una aportación por la que el mundo de la moda debe estar en deuda eterna con Yves Saint Laurent (entre un millón de cosas más) es sin duda por darle a la mujer el traje sastre. El modisto argelino consiguió sacar definitivamente este conjunto del armario masculino para convertirlo en una prenda femenina tan indispensable y habitual como el vestido o la mini falda.

Aunque este hecho -podíamos llamarle histórico- tuvo lugar en los 70, no fue hasta bien entrada la década siguiente, y especialmente en los 90, cuando el uso del traje como uniforme de trabajo para la mujer se normalizó. Épicas son ya instantáneas de musas de principios de aquellos años con trajes de chaqueta que ya no iban acompañados de falda, si no de pantalón. ¿Quien no recuerda a Julia Robert en “La boda de mi mejor amigo”, luciendo americanas oversize y pantalones anchos de corte totalmente masculino? Además, la mimetización con el traje tradicional de los hombres fue tal que ya en este momento era normal lucirlo con zapatos planos, como mocasines o zapatos tipo Oxford.

Pero aunque hoy día nos parezca algo habitual, lo cierto es que el traje sastre ha pasado un largo recorrido para llegar hasta nuestros días, y las modas y tendencias de cada momento han dejado huella en él. Las últimas han pasado por el acortamiento de las chaquetas, convirtiéndose en cropped, y también el corte en el bajo de los pantalones, creando algunos modelos tipo culotte.

Si bien el minimalismo siempre vuelve, y parece que este otoño lo hace con más fuerza que nunca, lo que da como resultados trajes en su esencia más pura, donde las líneas y cortes bien hechos se sacan directamente de la tradicional sastrería masculina, y algunas juegan con los patrones, pero especialmente la clave está en los estampados. Desde el eterno cuadro vichy hasta el cuadro inglés, los trajes de esta temporada no son aptos para discretas.

Blazer de cuadro vichy, de Zara (49,95 euros)

Pantalón recto de cuadros vichy, de Zara (29,95 euros)

Americana oversize con cinturón a juego en color rosa empolvado, de H&M (39,99 euros)

Pantalón de vestir en color rosa empolvado, de H&M (29,99 euros)

Americana crop cuadros en color marrón, de Mango Outlet (34,99 euros)

Pantalón de cuadros con cinturón a juego, de Mango Outlet (27,99 euros)

Chaqueta traje cruzada multicolor, de Sfera (39,99 euros)

Pantalón traje fantasía, de Sfera (19,99 euros)