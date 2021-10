Quedan 81 días para NAVIDAD, pero ya tenemos claro que este jersey de jacquard de ZARA va a ser el favorito de MADRES E HIJAS

Lo siento por los Grinch de la Navidad que haya en la sala, pero nosotras ya estamos en la cuenta atrás y no me puede hacer más ilusión. Que oye, ya que hemos amanecido con 7º en Madrid, al menos dejarme que me anime y me consuele pensando que falta menos para la época navideña. Pero no es solo culpa mía, también ha sido ver este look de Carmen Gimeno para empezar la semana y pensar que este jersey de Zara va a ser el que se van a rifar madres e hijas esta Navidad. Calentito, rojo y con pompones. ¿Qué más se puede pedir?

Sí, estamos hablando de este jersey rojo de jacquard con cuello redondo y manga larga con detalle de pompones a tono y acabados en rib.

JERSEY PUNTO JACQUARD POMPONES (29,95€)

Jersey jacquard. FOTO: Zara

