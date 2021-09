10 prendas minimalistas a precio low cost que hemos encontrado en Amazon

Generalmente, en el imaginario colectivo, todos tenemos la web de Amazon como una especie de bazar donde podemos encontrar de todo, desde detergente hasta un destornillador, desde semillas de tulipanes hasta vigas de hierro. En definitiva, todo lo que podemos imaginar y desear a un solo clic de distancia, y además con la opción de entrega inmediata en apenas 24 horas gracias a su servicio Prime, que cada día cuenta con más suscriptores. Pero si bien tengo que reconocer que he usado Amazon para los pedidos más variopintos, especialmente durante la pandemia (productos de belleza difíciles de encontrar hasta piezas de repuesto para el coche), nunca había tenido a la web de Jeff Bezos como un destino para comprar moda. Al menos hasta ahora.

Y es que el gigante americano ha conseguido expandir tanto su área de actuación que ha incluido hasta su propia plataforma de streaming (con producción de series y películas propias) hasta un canal para vender ropa tanto de diseñadores consagrados como de marcas emergentes. Y una cosa más, su propia línea de moda. Amazon Fashion quiere convertirse en una marca con entidad propia, tan importante como Zara. De ahí alguno de sus lanzamientos en los últimos años, como es el caso de Staples by The Drop, una línea de piezas impulsadas por tendencias inspiradas en los influencers con los que trabaja Amazon para The Drop (y, a diferencia de esas colaboraciones, estos elementos están disponibles más allá de un tiempo limitado).

Con una especial predilección por prendas atemporales y aires minimalistas, la web ofrece todo lo que podemos necesitar para conseguir el perfecto armario de otoño. Desde zapatos hasta sencillos tops, propuestas para estar en casa cómodo y con estilo y básicos que guardarás en tu armario varias temporadas. Y todo ello a un precio bastante competitivo. Estos son nuestros 10 favoritos.

Tank top de punto en color verde, de Amazon (30,41 euros)

Blazer larga en color blanca, de Amazon (59,90 euros)

Jersey acanalado con cuello redondo y abertura en la espalda, de Amazon (27,90 euros)

Pantalones corto de punto y acanalado, de Amazon (19,28 euros)

Greta Top entallado tipo bustier con cuello cuadrado tipo halter, de Amazon (19,90 euros)

Lizzy Jean de talle alto de pierna ancha, de Amazon (43,05 euros)

Maxivestido de punto de cuello cerrado con falda evasé y raja lateral, de Amazon (29,91 euros)

Zapatos destalonados con puntera en dos tonos, de Amazon (39,90 euros)

Chaqueta camisera de manga larga de cuero sintético, de Amazon (42,90 euros)

Gabardina para mujer de cuero sintético, de Amazon (37,12 euros)