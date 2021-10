Las marcas anuncian sus rebajas de Mid Season y estas son algunas de nuestras prendas favoritas

Aunque todavía quedan casi dos meses completos para el tan ansiado y esperado Black Friday (recordemos que esta tradición de rebajas importada de Estados Unidos tiene lugar el último fin de semana de noviembre) y todavía más para lo que en España han sido las rebajas de toda la vida de enero, las marcas hace ya algunos años que nos sorprenden con una nueva forma de tentarnos para comprar.

Son lo que ahora conocemos por Mid Season, o descuentos de ciertas prendas seleccionadas que las marcas hacen a mitad de temporada (es decir, una vez empezado el otoño pero antes de llegar el invierno). La diferencia con las rebajas que todos conocemos son que aquí, las prendas que se benefician de esta bajada de prendas son solo una pequeña selección (a veces demasiado pequeña para nuestro pesar) y no toda la colección otoñal o toda la web de la firma.

Y a nosotras nos parece el momento perfecto para hacernos o renovar esos básicos de temporada que nos acompañarán el resto del año. Pero no hablamos de camisetas o chaquetas, que también, si no por ejemplo vestidos arreglados que nos puedan servir para los eventos que se nos avecinan, no solo en Navidad, si no también de cara al próximo año. También es una buena idea hacerte con esos zapatos tan de tendencia que no terminan de convencerte y en los que no sabes si invertir dinero, pero ahora pueden ser tuyos por mucho menos dinero, así que aunque los uses una sola temporada puede valer la pena.

Si bien no todas nuestras marcas de cabecera han caído rendidas a esta moda, algunas de nuestras favoritas como Zara y Mango si que se han lanzado a esta nueva moda, que cada vez parece convertirse más en una tradición anual. Eso sí, como las prendas son pocas las tallas no es que se agoten, es que vuelan, ¡así que te aconsejaos que no te lo pienses mucho!

Vestido drapeado de tirantes en color negro, de Zara (15,99 euros)

Vestido drapeado de tirantes en color negro, de Zara

Vaqueros rectos de cintura media, de Zara (15,99 euros)

Vaqueros rectos de cintura media, de Zara

Abrigo estilo americana en color crudo, de Mango (49,99 euros)

Abrigo estilo americana en color crudo, de Mango

Botín piel cremallera, de Mango (39,99 euros)

Botín piel cremallera, de Mango

Vestido midi estampado con hombreras, de Sfera (18,15 euros)

Vestido midi estampado con hombreras, de Sfera

Cardigan jacquard algodón orgánico, de Springfield (19,99 euros)

Cardigan jacquard algodón orgánico, de Springfield

Top punto jacquard algodón orgánico, de Springfield (15,99 euros)