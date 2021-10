No vamos a esperar a Navidad para estrenar estos VESTIDAZOS de terciopelo de ZARA con los que nos vamos a ir de fiesta este puente de octubre

Que para Navidad aún queda mucho amigas, pero el puente de octubre ya está aquí y nosotras solo queremos salir de fiesta para estrenar estos dos vestidos de terciopelo de nueva colección de Zara que son pura fantasía. ¿Aún no los has visto? No nos extraña, solo llevan unos días en tienda y ya nos han robado el corazón. Se nota que la vida social, las cenas con amigas y los eventos han vuelto a activarse, y Amancio Ortega lo sabe. Y por eso ha sacado toda su artillería pesada para que nos pongamos nuestras mejores galas antes de Navidad. Y con nosotras ya lo ha conseguido porque necesitamos estos dos vestidos de terciopelo como el respirar.

Vestido terciopelo. FOTO: Zara

Uno es un vestido corto de cuelo subido y manga larga abullonada con tejido con bordados combinados a contraste. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura. El otro es un vestido midi de cuello redondo y manga corta con detalle de aberturas laterales con botones forrados y cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

VESTIDO TERCIOPELO BORDADOS (49,95€)

Vestido terciopelo. FOTO: Zara

VESTIDO MIDI TERCIOPELO (29,95€)