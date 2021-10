La REINA LETIZIA termina la semana en Suiza, rodeada de mucho arte y con una nueva falda en su armario que nos ha robado el corazón

Eso sí, acabamos de conocer que la Princesa Leonor no asistirá a la celebración de la Fiesta Nacional el próximo martes, pero si tendremos los looks de la Reina Letizia y de la Infanta Sofía que ya esperamos con ansia viva. Pero antes, la Reina Letizia ha viajado hasta Suiza con mucho arte y estrenado una preciosa falda que es todo un misterio. Doña Letizia ha viajado hasta Suiza esta mañana de viernes para inaugurar la exposición ‘Goya’ y nos ha mostraDo su imagen más lady, eso sí, aún no hemos descubierto de donde es esta maravilla de falda.

La Reina Letizia en Suiza. FOTO: PATRICK STRAUB EFE

El look de la Reina Letizia está compuesto por una falda de tubo brocada con jersey de lana, todo en colores verdes. Una falda de tubo es una prenda que no falta en el armario de la Reina, a pesar de que la que lleva hoy es nueva y con un acabado brocado en tonos verdes y grises.

La Reina ha termina el estilismo con un jersey de punto grueso en tono verde con cuello redondo y mangas anchas. ¡Una maravilla otoñal!