La REINA LETIZIA derrocha estilo y elegancia con un vestido azul celeste de ‘efecto tipazo’ en la Fiesta Nacional

¡Feliz Día de la Hispanidad! Los Reyes presiden el desfile por el Día de las Fuerzas Armadas que recorre el centro de Madrid por primera vez desde que se inició la pandemia de Covid-19. Un total de 2.656 militares, 68 aeronaves y 115 vehículos participan en la parada militar que ha comenzado a las 10.30 horas y discurre en el paseo de la Castellana entre la plaza de Lima y Nuevos Ministerios. Ante la ausencia de la Princesa Leonor, las grandes protagonistas han sido la Reina Letizia y la Infanta Sofía. ¿Aún no has visto el look de Doña Letizia? ¡No pierdas detalle!

La Reina Letizia y la Infanta Sofía durante el desfile del Día de la Hispanidad. FOTO: Chema Clares GTRES

La Reina Letizia ha estrenado un elegantísimo vestido midi en color azul celeste que se ciñe a la perfección a su silueta gracias a un cinturón a juego. Además, de un escote cerrado terminado en pico y manga francesa. Letizia ha termina el estilismo con unos pendientes de aguamarinas y una coleta.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía durante el desfile del Día de la Hispanidad. FOTO: Chema Clares GTRES

Esta es ya decimoséptima ocasión en la que la Reina Letizia acuda al desfile militar del 12 de octubre y es muy probable que, al igual que ha hecho los años anteriores, se ha decantado por un estilismo firmado por su diseñador de cabecera, Felipe Varela. Desde 2004, año el que debutó en el Día de la Hispanidad, Doña Letizia había acudido al desfile estrenando modelo diseñado por Varela. Sin embargo, en 2020, debido a la pandemia del coronavirus, repitió un modelo.

Imagen de archivo de la Reina Letizia en el Día de la Hispanidad en 2019. FOTO: Chema Clares GTRES

En 2019, el último año antes de la pandemia por coronavirus, la Reina Letizia estrenó un vestido camisero muy romántico con mangas transparentes, confeccionado en seda y tul bordado, en color rosa talco y dibujando mariposas. Y como no, de Felipe Varela.