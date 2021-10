PENÉLOPE CRUZ revoluciona las redes sociales por su gran parecido a la REINA LETIZIA con este vestido negro de estilo Chanel en ‘El Hormiguero’

Semana grande para Penélope Cruz con protagonismo máximo y marcándose lookazo tras lookazo con su estilo Chanel tan clásico y que tanto nos gusta a nosotras. Penélope Cruz ha presentado su última película en El Hormiguero. La actriz protagoniza Madres Paralelas, junto a Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón, película dirigida por Pedro Almodóvar, y que inauguró la 76º edición del Festival de Venecia. Y además ha revolucionado la redes sociales. ¿El motivo? Su gran parecido con la Reina Letizia que han destacado en Twitter hasta hacerlas tendencias.

¿Vosotros veis el parecido?

#PenelopeCruzEH Creéis q es Penélope Cruz disfrazada de Letizia Ortiz o Letizia Ortiz disfrazada de Penélope Cruz? pic.twitter.com/GQdIjr4qYJ — LadyJohanna82 (@JohannaRdrgz) October 5, 2021

Centrándonos en el estilismo, Penélope Cruz un vestido negro clásico de estilo Chanel. Un little blak dress en versión mini muy versátil, de cintura entallada y con cuello bobo en blanco, una de las tendencias de la temporada. ¿La sorpresa? Segun nos ha chivado @Carmeron, no es de Chanel, si no de Alessandra Rich y cuesta 1.290 euros pero está agotado. Eso sí, Penélope Cruz ha vuelto a apostar por la medias rejilla. Confirmando que son tendencia este otoño, queramos o no.