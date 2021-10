Los botines tipo Chelsea que necesitas para combinar cualquier look con los colores de esta temporada

Está claro que los botines tipo Chelsea son los zapatos que solucionan los looks de entretiempo. Año tras año, solucionan esos días que no sabes qué vestir cuando hace lluvia, y a los pocos minutos hace sol. Los botines de Chelsea aparecen cuando las temperaturas empiezan a bajar, y no sabemos si será por su media caña o por la versatilidad que tiene, estos zapatos nacieron en la década de los 60. Desde que salieron a la luz, estos botines han conquistado los armarios de todas las celebrities y famosas. Estos zapatos juegan en otra liga, porque desde que comienza el otoño estos botines se convierten en un básico.

Tenemos que confesar que los botines negros, de punta redondeada y con un poco de tacón, son nuestros favoritos. Eso sí, tienes la opción de escoger un botín que sea plano, es la parte que más nos gusta del modelo Chelsea. Esta nueva temporada, no habrá ningún cambio y en varias marcas ya hemos visto diferentes botines. Desde Massimo Dutti, Zara o ASOS, tienen esos botines que necesitas y que quedan genial con los colores básicos de esta temporada, como es el verde o el naranja. Esa es la gran ventaja de estos zapatos, que al ser negros combinan con todos los tonos, aunque sí eres atrevida, hay botines tipo Chelsea en tono blanco.

Mery Turiel con botines Chelsea. FOTO: @meryturiel

¿A quién no le gusta el look que escogió Mery Turiel? Está claro que a todo el mundo, tanto por el estampado de su chaqueta y falda, y por supuesto por sus botines. Si esta temporada quieres renovar tu armario y necesitas un zapato que siempre queda bien, no pierdas el tiempo en buscar y ve a por tus botines Chelsea.

Por cierto, el año pasado unos botines negros de Pull & Bear fueron virales entre las influencers. Mery Turiel fue la primera, y después fue María Fernández-Rubíes. Ambas tienen el mismo estilo y por eso apostaron por un básico que siempre queda genial.

¡Tenemos una buena noticia! Hemos encontrado el mismo modelo y piensa que pasó un año entero. Está claro que estos botines tienen que estar en tu armario. Solucionan cualquier look y queda genial con un estampado vichy o con un monocolor negro. Ya lo advirtió Piluka de Echegaray cuando hablamos con ella, que “el año pasado ya estaban en todos lados, y este año continúan. Si te fijas, todas las colecciones tienen las chelsea boots. Desde Stella Mccartney a Zara tienen este nuevo básico“.

Mira la siguiente lista de los mejores botines chelsea. ¡No pierdas detalle!

BOTÍN CHELSEA SUELA RELIEVE (45,99 €)

Botines tipo Chelsea de suela baja. FOTO: Pull&Bear

BOTINES CHELSEA CAÑA ALTA (129,00 €)

Botines modelo Chelsea con forro de piel. FOTO: Massimo Dutti

BOTINES CHELSEA EN COLOR BLANCO (150 €)

Botines Chelsea de piel con cierre de elásticos. FOTO: VAGABOND SHOEMAKERS

BOTINES CHELSEA CLÁSICOS (156 €)

Botines Chelsea elásticos con la planta de piel personalizada. FOTO: Bimba y Lola

BOTINES CHELSEA EN TONO MARRÓN (350,00€)