Piluka de Echegaray: “Se tiene que usar la moda como herramienta de belleza y de comunicación”

Todo el mundo piensa que ser estilista es saber combinar prendas y cuál es el color que llevan las famosas. Si eres de las que piensan así, estás muy equivocada. Ser estilista es saber quién es la persona a la que se viste y mucho más importante, potenciar su belleza a través de la moda. Piluka de Echegaray, Directora de Piluka de Echegaray Image Consulting e Instituto Piluka de Echegaray y experta en imagen personal, tiene claro que cuando un cliente o una clienta requiere de su opinión, primero de todo es analizar su personalidad, cuerpo y beauty look.

Para conocer de cerca cómo es el trabajo de Piluka de Echegaray, asistimos a una sesión de fotos realizada en la agencia de comunicación, No Solo Una Idea. Allí la estilista vistió y sacó la luz con prendas teñidas de tendencias de este año a dos influencers: Sonia María Andrés y Luceral. Ambas creadoras de contenido, saben cómo crear buenas imágenes para que sean virales, pero necesitan siempre consejos de qué pantalón o vestido es el mejor para el tipo de cuerpo que tengan. ¡No te pierdas nuestra entrevista con Piluka de Echegaray! Por cierto, también hemos podido hablar un poco de moda y redes con Sonia Marí Andrés.

Fotógrafo: Edwin Cano

Maquillador: Iván Blanco Rivero

Look 1 (morado) Sonia: total look: By Leclair + Zapatos Franjul

Look 2 (blanco) Sonia: total look: By Leclair + Zapatos Scandal54

Piluka de Echegaray vistiendo a Sonia Marí Andrés. FOTO: Edwin Cano

El tiempo se está pareciendo poco a poco al otoño e invierno y por ese motivo, ¿cuáles van a ser las nuevas tendencias para la nueva temporada?

Pienso que la primera serán las piezas en leopardo. El animal print lleva años funcionando, pero en esta temporada el leopardo será la estrella, y esto así, porque está presente en todas las colecciones. A mí me gusta usarlo de forma sutil, para que no quede ni excesivo ni vulgar, por ese motivo, hay que utilizar para jugar con el toque sexy y atrevido que puede aportar.

Otra tendencia y es consecuencia de la época relajada de la que venimos es la comodidad. Ese punto relajado, que ya se vio en la primavera pasada, y que estuvo en el invierno, continuará. En conclusión, hay dos líneas muy marcadas. Una es la persona que está harta de estar encerrado y quiere vestir de todo, y luego está otra persona que ya se relajó y sigue en ese modo.

No podemos dejar pasar las chelsea boots. El año pasado ya estaban en todos lados, y este año continúan. Si te fijas, todas las colecciones tienen las chelsea boots. Desde Stella Mccartney a Zara tienen este nuevo básico.

Piluka de Echegaray posando en la agencia No Solo Una Idea. FOTO: Edwin Cano

Muchas de nuestras lectoras tienen entre 50 y 60 años, ¿qué consejo puede dar a ese tipo de mujer que quiero usar el leopardo, pero que no se atreve?

Utilízala en los complementos. Este estampado puede estar en un bolso, en un fular o en los zapatos. No es obligatorio llevar un total look con leopardo, se puede llevar marcado en la solapa de la americana.

Si tienes que meter cinco básicos para hacer una maleta de otoño e invierno, ¿cuáles serían?

Un jersey negro de cuello cisne, una americana azul marino o negra, el clásico vestido negro, unos botines elásticos que sacó recientemente Uterqüe y una camisa con estampados pequeños y que se vean los colores trabajados en la prenda. Con estos básicos te valen para ir bien vestida a un evento elegante o ir cómoda sin perder estilo.

Sonia Marí Andrés con un look creador por Piluka de Echegaray. FOTO: Edwin Cano

Hoy estás vistiendo a Luceral y Sonia Marí Andrés en la agencia No Solo Una Idea, ¿en qué te has basado para hacer sus looks?

Mi trabajo se basa en conocer al cliente antes, pero en esta ocasión las he conocido el mismo día. Me he basado, viendo sus perfiles de Instagram, ya que las dos son influencers. He buscado la esencia de las dos. En el caso de Luceral, he pensado conjuntos más salvajes, y en el caso de Sonia, prendas más románticas. Las personas son bonitas cuando son atractivas, y son atractivas cuando son auténticas.

¿Qué marcas nos recomiendas?

Siempre recomiendo las firmas del grupo Inditex, Mango o H&M. Son los grandes democratizadores de la moda. De Alta Costura te puedo decir que la marca Nº21, me tiene enamorada.

Sonia Marí Andrés con un look creador por Piluka de Echegaray. FOTO: Edwin Cano

Hace unas semanas fue la Semana de la Moda de Madrid, ¿qué diseñador o diseñadora te gustó más?

Me quedo con Teresa Helbing. Todo lo que hace es moda artesanal.

Sonia, tienes más de 500 mil seguidores en Instagram, ¿en qué te basas para hacer tus conjuntos que enseñas?

Sinceramente soy super sencilla a la hora de vestir. No me complico, y siempre busco piezas muy básicas. Voy mucho de negro o de blanco, así puedo añadir alguna lentejuela con gran facilidad.

Sonia Marí Andrés con un conjunto diseñado por Piluka de Echegaray. FOTO: Edwin Cano

¿Cuál fue tu prenda más viral y a la vez preguntada por tus seguidores?

Hace poco me puse para una premier una blazer verde de Le Petit by Paula, y me preguntaron mucho de dónde era. Pienso que fue tanto por el color, la vuelta de la moda sastre y la marca.

¿Cómo sería el uniforme perfecto para este año?

Soy muy fan de los conjuntos de deporte, suelo vestir así. Para el día a día un look deportivo en tono negro con una blazer básica de color.

Sonia Marí Andrés con prendas pensadas por Piluka de Echegaray. FOTO: Edwin Cano

Para finalizar, ¿la pandemia te cambió a la hora de vestir o sigues manteniendo tu estilo?

La verdad es que sí me cambió. Antes usaba blusas o vaqueros y ahora apuesto más por el algodón, es decir, ropa más cómoda.