Los estampados que teñirán tus estilismo (y el feed de Instagram) este Otoño/Invierno 2021-2021

¿Preparada para un cambio lleno de color y tejidos en tu armario? La nueva temporada está muy cerca y tienes que ir despidiéndote del bikini neón, maxi vestido de verano o del top halter. Este Otoño/Invierno 2021-2022 estará marcado por colores vivos, estampados llamativos o acabados metalizados. Todo esto lo llevarás en un bolso, en una camisa, en unas botas XXL o en una minifalda. La clave de este otoño e invierno es la extensión de la comodidad. El confinamiento marcó un antes y después en la manera de vestir, y las marcas saben que ahora se prefiere ir cómoda, pero sin perder estilo. Por cierto, no puedes perder de vista el estilo folk como el de Juana Acosta o el maximalista. Todavía es pronto para afirmar que este año el street style será el más divertido, pero uno de los principales motivos será la combinación de estampados.

Seguramente has analizado todo de los últimos desfiles de grandes firmas como Dolce & Gabbana o los estilismos en el Festival de Cine de Venecia. Muchas de las tendencias que has visto, las verás un poco modificadas en Instagram y en la calle. Para ser la mejor vestida y tener todas las claves, no pierdas detalle de la guía de los mejores estampados que llevarás este año. Olvídate del clásico animal print, habrá una gran variedad de estampados y tendrás que aprender a hacer combinaciones. Es más fácil de lo que imaginas y si no mira cómo van vestidas Paula Echevarría o Andrea Duro. Las dos actrices son grandes seguidoras de este nuevo movimiento. ¡Anímate!

Solamente llevarás cuatro estampados este Otoño e Invierno. No pienses en tejidos con collage de los noventa, los estampados se caracterizan por ser elegantes, coloridos y sofisticados. Rombos, flores o logomanía son tres de esas cuatro tendencias que lo verás tanto en un pantalón como en un vestido corto. ¿Con cuál te quedas?

María Pombo que conoce muy bien todas las tendencias, ya llevó una que la veremos durante los meses de más frío. Sus pantalones con estampado de flores y campana, nos encanta. ¿Has visto cómo no están complicado hacer una combinación con un estampado tan vivo?

Estampados Otoño/Invierno 2021-2022

1. Logomanía

Esta tendencia puede ser una de las más polémicas. Pensamos que te gusta o la odias, no hay término medio. Las marcas de lujo como Balmain o Gucci han encontrado un hueco en esta temporada y lo están aprovechando muy bien. Muchas de estas firmas están usando esta tendencia como símbolo y redefinición de la marca.

BOLSO BANDOLERA (210€)

Bolso con logo XL. FOTO: Bimba y Lola

2. Floral

Está tendencia ya te la esperabas seguramente, porque la habrás visto miles de veces en Instagram y en las prendas de verano. No solo hay margaritas, hay todo tipo de flores como amapolas o rosas. Puedes crear un auténtico ramo en tus pantalones.

VAQUERO DE TIRO ALTO (49,95€)

Vaquero con estampado floral colorido. FOTO: Kling

3. Cuadros

No serán cuadrados convencionales, son cuadros inspirados en la época del colegio. Si eras fan de la serie Gossip Girl, este tipo de estampado te recordará a cómo vestía Blair Waldorf. Puede ser que se convierta en tu estampado favorito.

PETO VAQUERO (29,95 €)

Peto con estampado cuadro vichy. FOTO: Zara

4. Animal print

Este estampado no podía faltar en esta tendencia. El clásico leopardo lo volveremos a ver este invierno y te gustará más que nunca. Es un estampado orientado a la feminidad y a la vez salvaje.

VESTIDO LARGO (89,95 €)