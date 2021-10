Ocho productos esenciales con vitamina C en polvo que solamente están en Primor y Amazon Beauty

Si pensabas que la moda era cambiante y cada día hay un nuevo color o estampado, espera a descubrir cómo es el universo de la belleza. Desde hace un par de años, la cosmética cambia por segundo. No hay formatos iguales, puedes recargar tus champús cuando se agoten o se están eliminando el 100% de todos los ingredientes químicos. ¿La última tendencia? Todo lo que tenga que ver con la vitamina C, y si es en polvo mucho mejor. La verdad es que las firmas de belleza se están apuntando a tener más productos en polvo, debido a que sus ventajas son: tiene mejores resultados y su conservación es mucho más fácil que otros productos. Por otra parte, la vitamina C siempre está recomendada por expertos o farmacéuticos. La vitamina C está considerada uno de los mejores ingredientes porque aumenta la activación del colágeno, la regeneración de la piel y ayuda a prevenir las primeras líneas de expresión o arrugas.

Seguramente después de leer todos los beneficios que tiene la vitamina C, estás buscando cuáles son los mejores cosméticos y dónde encontrarlos. No te preocupes porque hemos hecho ya una gran labor de investigación, y por ahora te decimos dos palabras: Primor y Amazon Beauty. Si quieres empezar una buena rutina de piel, el primer ingrediente que tienes que añadir es la vitamina C. Es preferible que se haga a primera hora del día para crear una barrera protectora. Da igual si escoges una crema, un suero o una ampolla, todos tienen un alto nivel de concentración y por lo tanto, los rayos del sol son el potencial agente. No pierdas detalle de todo lo que vamos a contar, será tu guía fundamental para ser una experta en esta vitamina.

The Beauty Effect, creado por Eugenia Debayle, siempre publica contenido sobre la vitamina C en redes. Nosotras seguimos con gran atención, todos sus consejos. Tal y como dice este medio experto en belleza, la vitamina C ayuda tanto a minimizar los efectos del acné o a corregir las manchas oscuras. Estos dos beneficios recalcan que este ingrediente es para todas las mujeres, dando igual la edad.

Por cierto tienes que saber que la vitamina C se oxida con gran facilidad en contacto con el oxígeno. Si tienes cosméticos tradicionales con este ingrediente puede ser que no obtengas todas las cualidades que te gustarían. No pierdas el tiempo y descubre todos los beneficios que tienen los cosméticos en polvo. No pienses que tienen el mismo aspecto que un colorete, algunos están divididos en polvo y líquido.

Si estás buscando una buena influencer de belleza, te recomendamos a la Dra. Shereene Idriss. Ella es dermatóloga americana y se volvió viral por una serie de vídeos en los que responde a las dudas de sus seguidores desde la cama y en pijama. Mira todos sus vídeos, resolverás las dudas más sencillas y difíciles al momento sobre la vitamina C.

Presta atención a la siguiente lista de los mejores productos con vitamina C de Primor y Amazon Beauty.

LIMPIADOR FACIAL CON VITAMINA C (16,80 €)

Limpiador en polvo de vitamina C en polvo ultrafino con agua. (Primor) FOTO: Clinique

SÉRUM FACIAL ANTIOXIDANTE CON VITAMINA C (24,90 €)

Nuevo sérum facial con un 15% de Vitamina C pura y fresca. (Amazon Beauty) FOTO: ISDIN

LIMPIADOR ESPUMOSO CON VITAMINA C (7,94 €)

Polvo facial con efecto limpiador. (Primor) FOTO: Natura Siberica

MULTIVITAMINAS CON MINERALES (49,95 €)

Vitaminas para mejorar respuestas cosméticas. (Amazon Beauty) FOTO: Imuno TF Complex

PROTECTOR FACIAL CON VITAMINA C (5,75 €)

Proporciona la exposición más directa de la vitamina C. (Primor) FOTO: The Ordinary

POLVOS TRANLÚCIDOS CON VITAMINA C (2,50 €)

Estos polvos combinan general con el maquillaje. (Primor) FOTO: Technic

ILUMINADOR CON VITAMINA C (4,19 €)

Iluminador para un acabado en la piel de un brillo auténtico. (Primor) FOTO: ESSENCE

PACK DE RODILLO DE JADE Y SÉRUM FACIAL CON VITAMINA C (22,99 €)