Maquillaje rosa: los mejores eyeliners y sombras de ojos para rubias y morenas

Del eyeliner a la sombra de ojos continuando por el colorete e incluso la barra de labios, el color rosa está en todos estos cosméticos y no nos puede gustar más. En esta ocasión, nos centramos en la mirada y como un solo tono puede conseguir alargar las facciones y crear un beauty look de infarto. Aunque esta tendencia comenzó en el 2020, no desapareció en ningún momento. Todas las celebrities han seguido usando la sombra de ojos en color rosa (en diferentes matices), y por supuesto han añadido el eyeliner. Este último cosmético cambió el concepto del maquillaje en los ojos, y desde verano nada es igual. Habrás visto infinidad de eyeliners en diferentes colores, pero si nos tenemos que quedar con uno sería el rosa. Si eres una apasionada del maquillaje, atrévete y usa tanto una sombra de ojos y un eyeliner en rosa. Tu mirada se ampliará y ganará potencia.

Si hace unas semanas, estabas buscando técnicas de cómo usar el color azul, ahora tienes que rescatar imágenes del pasado y usar el rosa. El maquillaje en este color se adapta a cualquier estilo y añade frescura, dulzura y suavidad en el rostro. No pienses que solamente puedes usar este color para un look de día, este color favorece mucho por la noche. Las celebrities e influencers usan cosméticos de color rosa en todo el rostro. De esta manera se crea un look impactante y elegante.

Chiara Ferragni con eyeliner rosa. FOTO: @chiaraferragni

Tanto la imagen de arriba como la siguiente son los mejores ejemplos para que comprendas cómo de bien queda el color rosa. Si ya eres una experta con la técnica cat eye, prueba con este color, además el resultado no es igual y consigues una mirada infinita. Parece que llegó una explosión de color en tus ojos.

Seguro que quieres intentar nuevas formas de maquillaje, te aconsejamos que uses un delineador blanco con rosa. Estos dos colores se llevan muy bien, y más en otoño y en invierno. Añade un poco de color en el interior del párpado inferior. Abrirás la mirada al máximo.

Por otro lado, las sombras de ojos tienen una técnica y es el difuminado. Habrás visto cómo se usa la sombra rosa de esta manera en desfiles de Alta Costura. Valentino o Kenzo son algunas de las marcas, y por supuesto este color también se aplica en la red carpet. En la Gala Met o en los Emmys se han usado.

Selena Gomez como buena celebrity y fanática del maquillaje, usa siempre que puede la sombra de ojos en color rosa. El maquillaje de la actriz es perfecto para copiar, ya que tiene todas las tendencias de este año: efecto glow en la piel, manicura neón y cejas bien definidas y pobladas.

¿Quieres ver un buen vídeo de maquillaje que aplique el color rosa en la mirada? Mira el siguiente vídeo que subió Laura Matamoros.

Apunta los siguientes cosméticos (todos en color rosa) que tienes que tener en tu neceser:

SOMBRA DE OJOS LÍQUIDA (22,99 €)

Sombra de ojos líquida y ligera. FOTO: Rare Beauty

PALETA DE SOMBRA DE OJOS (29,99 €)

Paleta de sombras de ojos con tonos neutros. FOTO: Too Faced

SOMBRA DE OJOS EN CREMA (14,95 €)

Sombra de ojos de larga duración y waterproof. FOTO: 3INA

EYELINER ROSA CON GLITTER (23,00 €)

Eyeliner rosa con brillo. FOTO: Urban Decay

EYELINER SUPER PIGMENTADO (6,95 €)