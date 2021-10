Isabel Abdo, diseñadora de los zapatos más cómodos y en tendencia de la Reina Letizia: “Desde que cree mi marca soñaba con que la Reina Letizia luciera mis zapatos”

Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Pero como dice ella, la suerte se busca y se trabaja. Ejemplo de mujer emprendedora y luchadora. Lanzó su marca de zapatos justo unos meses antes de la pandemia, y pese a ello ha conseguido sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica mundial. Y no solo ha sobrevivido, si no que ha conseguido su sueño, que la Reina Letizia luciera sus zapatos. La primera vez fue en marzo y ahora los ha vuelto a repetir hace unas semanas.

Negros, destalonados, de ante y con una hebilla, ese es el fichaje de la Reina Letizia y de su estilista Eva Fernández. Los zapatos de la Reina Letizia son hechos en Elche y están firmados por Isabel Abdo, una empresaria especializada en el lujo que había trabajó para firmas como Aquazzura y Manolo Blahnik. En la localidad alicantina tienen sus fabricantes artesanales que utilizan materiales de primera, que hace que sus zapatos sean tan cómodos. De todos los modelos, la reina Letizia escogió el modelo Carrie con un tacón 5,5 cm, que cuesta 180 euros. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a Isabel Abdo!

¿Qué tal Isabel? Primero de todo, felicidades de nuevo por ser la firma de zapatos elegida una vez más por la Reina Letizia.



Fenomenal, genial. La verdad es que desde que cree la marca, la primera entrevista que hice, me preguntaron quién sería la persona que soñaba con que llevara mis zapatos y yo dije la Reina Letizia. Me parece que tiene una imagen nacional e internacional fantástica. Tuve la suerte de contactar con su estilista y de que le gustaran nuestros zapatos y le resulten cómodos.

La primera vez que la Reina los lució en abril, ¿sabías que se los iba a poner ese día? ¿O fue toda una sorpresa?



No, la estilistas nos pidió zapatos para hacer sus fittings. Después de varios fittings nos dijo que se quedaba con este modelo, que obviamente compró y pasó una temporada hasta que los lució la Reina. Fue una sorpresa, nos empezaron a llamar la gente para asegurarse de que eran nuestros. Fue una sorpresa muy grata.

¿Recuerdas quién fue la primera persona que te dio la noticia?

¡Y tanto! Fue mi hermana, que también es mi socia, Samira. Yo estaba fuera de viaje y me llamó para decirme que creía que la Reina Letizia se había puesto nuestros zapatos porque se lo había dicho una amiga que tenía los mismos. Y le dije métete en Google y míralo, y efectivamente eras los nuestros.



Y el modelo elegido por Doña Letizia, es el modelo Carrie, destalonados de tacón sensato.



La Reina normalmente siempre lleva zapatos de tacón de 10 cm, normalmente no lleva tacón más bajo como este de tacón kitten heels. Pero como era para eventos que tenía que caminar, o eventos más familiares, nos compró este modelo. Nos ha comprado el Carrie y esperamos que en un futuro se decida por alguno más. No me sorprendió que eligiera este modelo porque la Reina sigue mucho las tendencias, y estos de tacón sensato son tendencia. Además, que es un zapato súper cómodo. Sabíamos que cuando lo probara le iba a encantar.

¿Tiene algún par más?

Tiene alguno más para fitting, pero de momento no ha comprado otro.



La importancia de que la Reina Letizia apoye a las firmas españolas, ¿notáis aumento de ventas cada vez que se los pone?

Por supuesto, es un apoyo tremendo. El aumento en ventas, en notoriedad, pasas a ser conocido internacionalmente. A nosotras nos hacen pedidos de fuera y eso es porque mucha gente sigue los estilismos de la Reina. Estoy muy agradecida que apoye pequeñas marcas españolas y todo ‘made in Spain’ como las nuestras.



Entiendo que como mujer empresaria, emprendedora y valiente, es un sueño que la Reina Letizia elija tus zapatos como nos has dicho antes. Se cumplió muy rápido tu sueño, no tardó nada en llevarlos la Reina desde el nacimiento de la marca.

¡Sí! (risas) Pero yo creo que la suerte se busca. Y nosotros tuvimos suerte pero porque buscamos a su estilista y porque a la Reina le gustaron nuestro zapatos. Fue un golpe de suerte, pero como te digo la suerte se busca y nosotras la buscamos.

Como dices, la suerte se busca y se trabaja. Y ahora que hablabamos de la pandemia. La marca se lanzó en diciembre de 2019 y llegó justo la pandemia. Es usted una valiente y un ejemplo como mujer emprendedora.

La verdad es que fue un shock. Yo llevaba tiempo pensando en lanzar esta marca de zapatos atemporales, la base de nuestros zapatos es la continuidad, pueden seguir tendencias pero son unos zapato que siempre puedes tener en tu armario y utilizarlos. Pensaba que había un nicho, a precios asequibles pero con la calidad máxima. A los tres meses de lanzar la marca llegó la pandemia y nadie en el mundo se ponía un tacón. Tuvimos que reducir costes para mantener la marca a lo largo de estos meses. Mantuvimos la marca y cuando la gente ha empezado a volver a salir, tenía muchas ganas de ponerse un tacón.



La Reina ha elegido el modelo Carrie, si alguien que aún no conoce su marca tuviera que comprar el primer modelo, ¿cuál sería el zapato perfecto para empezar la colección de Isabel Abdo?

La base de mi marca son los stiletto, así que empezaría por el modelo Kate que está inspirado en Kate Moss porque en cualquiera de sus looks lleva unos stiletto. Por eso empezaría por el Kate que es un stiletto diferente. Después también está el Megan que Carmen Lomana siempre me dice que he encontrado el stiletto perfecto, lo tenemos en dos colores en negro y empolvado que combina con todo.

En las primeras entrevistas dijiste que tu sueño era que los llevara la Reina Letizia, ¿otra mujer que te encantaría que los llevara?

Pues no lo sé, no te podría decir. Tenía muy claro que quería que los llevara la Reina Letizia porque es marca España y representa mi marca. Pero ahora te diría cualquier mujer que lleve unos stiletto con unos vaqueros o un pantalón de piel.