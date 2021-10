Con esta falda de punto (y flecos) de ZARA que nos ha descubierto SARA BACEIREDO te vas a olvidar de los vestidos de otoño

Si hay algo que resume todas las tendencias y colores del otoño es esta falda de Zara de nueva colección que ha estrenado Sara Baceiredo. Colores otoñales, punto, raya, flecos... Es la definición perfecta del otoño y además es la mejor opción para combinar con biker o jerséis más gustositos para los días más fríos que vienen por delante. Está claro que nos acabamos de olvidar de todos los vestidos de otoño, para irnos directas a Zara a copiarle el look de Sara Baceiredo para empezar la semana con mucho estilo.

¿Qué aún no lo has visto? Pues estamos hablando de esta falda de nueva colección de Zara que es puro otoño. Se trata de esta falda midi de punto y rayas de tiro alto con cintura elástica y bajo acabado en flecos. ¿Qué me decís de los colores? El mejor resumen del otoño.

Stories de Sara Baceiredo. FOTO: @sarabace

FALDA PUNTO RAYAS (29,95€)

Falda punto rayas. FOTO: Zara

Falda punto rayas. FOTO: Zara