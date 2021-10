Tenemos muchas pruebas y cero dudas, las PLUMAS son la tendencia más inesperada (y glamurosa) de este otoño

Las plumas han llegado para quedarse con fuerza este otoño. Una de las tendencias más inesperada y glamurosa. Y no lo solo por la camisa blanca de Zara con plumas en los puños que está arrasando en Instagram y te eleva cualquier look ya sea con unos vaqueros o una falda de tweed. Quien avisa no es traidor (o traidora en esta caso) y nosotras ya hemos avisado que las plumas se van a convertir en la estrella de los próximos meses en todos los estilismos hasta Navidad y Natalia Cebrián nos lo volvió a demostrar anoche en la fiesta de presentación de la nueva botella de Mar de Frades diseñada por Moisés Nieto.

Natalia Cebrián en el evento de Mar de Frades. FOTO: Jesus Briones GTRES

Y es que el look de la influencer no pudo ser más acertado, top con brillo y plumas de Tot Hom, pantalones negros de vestir y unas maravillosas sandalias de Aquazzura en el mismo tono que el top.

Esta claro que este otoño necesitamos una prenda con plumas en nuestro armario para ser toda una ‘insider’ de moda.