Anna Padilla tiene el vestido perfecto para brillar en París junto a la Torre Eiffel

Deslumbrar más que la Torre Eiffel es complicado, pero Anna Ferrer lo consiguió. La influencer acudió a un evento relacionado con la Semana de la Moda de París y allí, realizó el vídeo más bonito de todo Instagram. Junto a la Torre Eiffel posó y sonrió con un vestido impresionante. A los dos minutos de ver el perfecto corte en el hombro del vestido, comenzamos a buscar la prenda. Por suerte, Anna Padilla contó a sus seguidores que su vestido es de la firma: & Other Stories. Eso sí, tenemos una mala noticia, actualmente no se encuentra en la web, será de otra temporada, pero nosotras tenemos soluciones para todo.

Al tener que buscar el vestido, hemos encontrado opciones tan válidas como el de Anna Padilla. Los vestidos de & Other Stories tienen todos los estampados de este otoño e invierno, y además sienta bien a cualquier mujer. Si tienes una boda dentro de poco o si tienes una cita especial, no dudes en buscar en esta firma. Aléjate de tu zona de confort como es Zara, y encuentra auténticas maravillas que no te encontrarás con tanta facilidad en la calle.

Mira la siguiente lista de vestidos de & Other Stories. Se convertirá en tu marca favorita desde ahora. Por cierto, si tienes que ir como Anna Ferrer a un evento tan exclusivo, apuesta siempre por menos es más. Las sandalias clásicas negras junto a su cabello rubio sin accesorios, convirtió su look en el mejor de la noche.

VESTIDO MIDI CON ESTAMPADO FLORAL (99 €)

Vestido midi con silueta relajada. FOTO: & Other Stories

VESTIDO DE CUELLO ALTO (79 €)

Vestido con estampado floral. FOTO: & Other Stories

VESTIDO CON VOLUMENES (129 €)