Cinco champús para cinco tipos diferentes de cabellos para una melena saludable y de película

Si llevas un tiempo buscando un producto que cuide tu pelo, tienes que seguir leyendo. No pierdas detalle de los cinco champús que hemos localizado para todo tipo de cabello. No importa que sea rizado, liso, teñido o seco, todos los cabellos tienen su producto y ninguno se puede quedar sin un buen lavado con ingredientes naturales y con cero químicos. Por cierto, tienes que empezar desde ya, con el champú sólido o de cebolla. Ambos productos son muy buenos para el cabello y para la piel del cuero cabelludo. Aléjate cuanto antes mejor, de esos cosméticos tóxicos. Con el tiempo te darás cuenta de que tu pelo no se cae tanto.

Todos los productos que hemos fichado, estimulan el crecimiento capilar, nutre y fortalece (incluso en invierno) todo tipo de cabellos. Aunque estés practicando remedios o trucos caseros que has visto en Instagram o TikTok, el mejor consejo que te podemos dar es que empieces a usar unos de los champús que verás a continuación. Eso sí, por mucho que uses buenos productos capilares, el cabello en otoño tiende por la caída. En otoño se estima que alrededor de 100 pelos al día se pierden.

¿Cómo Nina Urgell tiene una melena siempre perfecta? La influencer tiene un cabello sano y bonito, porque usa unos productos que están dirigidos para melenas lisas como la suya. A continuación, conocerás qué tipo de producto usa la influencer. Pista: son de su propia marca.

PELO LISO - RUTINA CAPILAR (73,95€)

Rutina innovadora y natural capilar. FOTO: mid/night 00.00

Este kit es el que usa Nina Urgell para tener una melena increíble. Mediante cuatro pasos, todos estos productos aportan a tu pelo: brillo, longitud, fuerza y el volumen que siempre has deseado. El último paso, la bruma, será tu favorito. Con este cosmético, desenreda en un momento el cabello y combate el encrespamiento.

PELO RIZADO - SHEA MOISTURE (12,45 €)

Acondicionador para cabello rizado FOTO: Shea Moisture

Un buen acondicionador es igual o más importante que un champú. Por ese motivo, si tienes el cabello rizado no te olvides de usar un producto que contenga nutrientes de fruta como el coco.

PELO GRASO - RAÍCES GRASAS (6,65 €)

Producto pensado para cabellos secos y grasos. FOTO: AUSSIE

Este producto es para raíces grasas y puntas secas. Huele a gominola, por lo que será tu champú favorito. Contiene lúpulo australiano, un remedio tradicional en Australia para combatir las raíces grasas.

PELO DÉBIL - CHAMPÚ CON ACEITE DE COCO (3,70 €)

Producto para cabello mixto. FOTO: Garnier

Garnier es una marca que nunca falla. Este producto está dirigido para cabellos secos y mixtos. Gracias al agua de coco, purifica y lava con suavidad durante el lavado. La fórmula está libre de parabenos y siliconas.

PELO APAGADO - CHAMPÚ PURIFICANTE (2,90 €)

Producto para recargar con energía la melena. FOTO: Pantene

En invierno es muy habitual tener el cabello apagado o sin brillo. Pantene tiene el champú que necesitas si te encuentras en este caso. Contiene un complejo micelar que captura las impurezas.