Es hora de sacar los PLUMÍFEROS más abrigados para hacer frente al temporal de frío polar que llega a España

No nos queda otra opción, o nos ponemos a hibernar como un oso hasta abril o aceptamos que el frío ha llegado para quedarse y no hay marcha atrás. ¿Pero hacía falta que llegara todo de golpe? El cambio de hora que hace que a las seis de la tarde ya sea de noche y encima ahora una ola de frío polar. La parte positiva de todo es que queda menos para Navidad, y aquí las locas como nosotras de la época navideña y Mariah Carey, estamos de lo más contentas.

Pero como no hay otra opción que salir a la calle y seguir con nuestras obligaciones aunque los termómetros marquen ya registros negativos para los próximos días, aquí os traemos diferentes plumíferos low cost para no morir de frío y evitar no caer en el temido catarro en los próximos días. Que como me decía mi abuela de pequeña, ande yo caliente, ríase la gente.

Abrigo Plumas Ultraligero Relax Fit Mujer (79,90€)

Plumas. FOTO: uniqlo

ABRIGO ACOLCHADO WATER REPELLENT (69,95€)

Abrigo acolchado. FOTO: Zara

ABRIGO ACOLCHADO WATER REPELLENT (59,95€)