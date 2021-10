Que llegue el frío de golpe si es para copiarle a SARA CARBONERO este chaleco de piel sintética que es magia y moda

Ya es definitivo. No quería que llegara el frío pero después de ver a Sara Carbonero con este chaleco de doblez faz de su marca Slow Love he cambiado de opinión. Y no es para menos. ¿Un look para ir al trabajo en los días más fríos? Sara Carbonero ha dado con el look más romántico y a la vez más casual y tendencia para entrevistar a Nuria Roca en su programa de radio.

Para ello, Sara Carbonero ha combinado un chaleco de doble faz sintético de la nueva colección de su marca Slow Love, con una camiseta con florecitas y unos vaqueros oscuros. Y no necesita más para marcarse un lookazo para los primeros días de frío de octubre.

Chaleco doble faz (99,99€)

Chaleco doble faz. FOTO: Slow love

