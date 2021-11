Lucía Barcena ha encontrado las prendas de fondo de armario para crear los mejores looks de invierno en El Corte Inglés

La clave más útil y sencilla para lucir siempre un buen look de invierno es tener prendas básicas en el armario. Lucía Barcena gracias a El Cortes Inglés encontró todas las tendencias bonitas, elegantes, con estilo y fáciles de combinar. Cinco prendas, donde hay tanto pantalón, falda y blusas, y por supuesto las tendencias del 2021 están incluidas. Sinceramente te pasará lo mismo que a nosotras, no podrás escoger un único look, todos tienen algo que atrapan.

Tanto el primero, segundo o tercero outfit que lleva Lucía Barcena está pensado para ser elegante en cualquier momento. El street style será tuyo, y todo el mundo preguntará de dónde son las prendas. Solamente tienes que decir una palabra: El Corte Inglés.

Lucía Barcena enseñó cómo es posible con solamente tres looks, estar siempre guapa y además cómoda. No pierdas detalle de las prendas que escogió en El Corte Inglés. ¡Te encantarán todas!

LOOK 1

BLUSA CUADROS VOLANTES (27,99 €)

Blusa con estampado de cuadro con cuello perkins. FOTO: El Corte Inglés

LOOK 2

FALDA LARGA DE CUADROS (39,99 €)

Falda con cinturón y cierre de cremallera lateral. FOTO: El Corte Inglés

JERSEY CANALÉ (18,19 €)

Jersey en color negro con botones dorados. FOTO: El Corte Inglés

LOOK 3

FALDA MIDI CUADROS (49,99 €)

Falda midi con efecto nudo en un lateral. FOTO: El Corte Inglés

BLUSA CUADROS CON MANGA ABULLONADA (39,99 €)