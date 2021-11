Medias, pantis o leotardos: la decisión más complicada de esta temporada para presumir de piernas

¿Por qué la moda es divertida en invierno? Si has pensado en la respuesta y no llegas a ninguna conclusión, ya te la decimos nosotras. Las medias, pantis o leotardos han regresado, y podemos lucir piernas teñidas en colores vivos y con mucho estampado. Ahora te habrás dado cuenta, que el invierno puede ser una época muy buena en la moda. Si pensabas que la primavera o el verano, eran los meses favoritos de las celebrities o influencers, de nuevo estás equivocada. Al igual que en vestidos, blusas, jeans o zapatos, también en el ámbito de las medias, pantis o leotardos hay muchas novedades. Hemos visto que el estampado psicodélico, vichy, tono neón o rejilla han sido las opciones que nos plantean las marcas más importantes como Calzedonia e Intimissimi.

No todo son medias, la última colección de pantis de Calzedonia es una clara declaración de la moda de ahora. La firma es perfecta para que cualquier mujer encuentre el pantis que mejor se adapte a su estilo. Siempre es una buena opción para que sea el complemento perfecto e ideal, ya no tendrás dudas para cómo construir un buen look. Tanto los pantis, medias y leotardos, pueden añadir elegancia y feminidad. Dos adjetivos esenciales en cualquier outfit. El paso siguiente es muy importante y es escoger una buena falda. Usa Instagram, la mejor herramienta para un look definitivo.

Chiara Ferragni con medias de Calzedonia. FOTO: @chiaraferragni

Chiara Ferragni cuando ve que es otoño, busca en su armario sus medias, pantis o leotardos. Ella como experta en moda y creadora de tendencias, ya usó el año pasado las medias de lunares con mocasines. ¡Una auténtica visionaria!

Por cierto, seguro que te acuerdas del look que escogió Penélope Cruz para el estreno de la película, Madres Paralelas. La actriz no dudó y sacó a lucir sus piernas con medias de rejilla. Este accesorio es perfecto, para un traje chaqueta con falda como el que llevó ella.

Actress Penelope Cruz at photocall movie Madres Paralelas in Madrid on Tuesday, 04 October 2021. FOTO: Jesus Briones GTRES

¿Pantalón corto con medias, pantis o leotardos? Claro que sí y más en esta temporada, donde el color y la libertad en tendencias está en auge. Tanto el conjunto de pantalón short como minifalda, son la opción perfecta para looks de auténtica profesional. No puedes olvidar que la minifalda (si es muy corta mejor) es la tendencia del 2021 y 2022, ya lo advirtió Dior en su desfile en Milán.

Si la siguiente duda es sobre dónde tienes que buscar, no te preocupes, ya sabes que nosotras hacemos todo el trabajo por ti. Hemos localizado las mejores opciones de medias, pantis o leotardos para este otoño/invierno. Estamos seguro de que todos te encantarán, eso sí, siempre tienes que tener presente que dependiendo de si eres más alta o menos, hay un color pensado para ti. Para las mujeres petite, las mejores medias, pantis o leotardos son aquellas que sean oscuras o con un estampado mini. De esta manera el efecto pierna será real.

PANTIS 50 DENIERS EFECTO CALADO (9,95 €)

Pantis con lunares calado. FOTO: Calzedonia

PANTIS VELADAS 20 DENIERS (3,50 €)

Pantis en color negro clásico. FOTO: Calzedonia

MEDIAS ROSAS CON MONOGRAMA (10,49 €)

Medias en color rosa con estampado geométrico. FOTO: ASOS

MEDIAS DE REJILLA (10,49 €)

Medias de rejilla en tono negro. FOTO: ASOS

LEOTARDOS FINOS (9,99 €)

Leotardos en color beis. FOTO: C&A

LEOTARDOS CANALÉ (9,50 €)