Diez prendas básicas, bonitas y con todas las tendencias que están todavía rebajadas en Mango

Si estás en esas pequeñas crisis de armario que no sabes qué usar, no te preocupes porque tenemos la solución. Todavía quedan prendas rebajas, si como lo lees, podrás tener ropa con las últimas tendencias y por precios muy bajos, incluso más reducidos de lo normal. Mango sabe que queremos nuevas cazadoras, pantalones, zapatos o vestidos, en otras palabras, queremos una renovación completa. Seguramente no conozcas la herramienta de promociones de la firma, pero si miras bien en la web la encontrarás, será tu llave secreta

Ya te advertimos que cuando veas toda nuestra selección, te preguntarás que has hecho todo este tiempo. Mango sigue siendo la firma estrella de las influencers y celebrities. Todas tienen alguna prenda en su armario y si todavía no has averiguado sobre cómo son las prendas de esta marca, qué mejor momento que teniendo las mejores diez prendas básicas, bonitas y con todas las tendencias que están rebajadas. Eso sí, tanto los jeans, el vestido o el abrigo, tienen los colores o estampados del 2021.

Grace Villarreal llevó hace unas semanas un impresionante traje blanco de Mango. La influencer confía siempre en Mango y cuando tiene un acto importante o simplemente quiere destacar en el street style, apuesta por esta firma.

Da igual qué estilo sueles llevar, dentro de las diez prendas que hemos seleccionado, encontrarás ese básico que estabas buscando desde hace mucho tiempo.

CAMISA OVERSIZE CUADROS (19,99 €)

Camisa con estampado de cuadros en tono rojo. FOTO: Mango

¿Quién no necesita una camisa oversize en su armario? Usa esta prenda con un jean y una americana, así tendrás un look de oficina.

PICHI DENIM NEGRO (19,99 €)

Pichi vaquero en tono negro confeccionadas con fibras naturales. FOTO: Mango

Otro básico y que no puede faltar, para un outfit de domingo relajado con amigas. Combina este pichi con medias de colores.

BLUSA BORDADA DE ALGODÓN (29,99 €)

Blusa blanca con tejido bordado. FOTO: Mango

Una blusa blanca es una prenda esencial en cualquier mujer. Este tipo de prenda queda genial con un pantalón estampado.

MOCASINES PUNTA (29,99 €)

Mocasines negros de punta. FOTO: Mango

El calzado estrella este invierno con calcetines o con medias son los mocasines. Estos están rebajados y son los más buscados.

BOLSO BAGUETTE COCO (15,99 €)

Bolso con estampado de cocodrilo. FOTO: Mango

El animal print es el estampado del 2021 y 2022. Si nos tenemos que quedar con uno, el estampado de cocodrilo en bolso nos encanta.

JEANS BAGGY (19,99 €)

Vaqueros con cintura elastica. FOTO: Mango

Un buen jean soluciona siempre cualquier look, y esta temporada hay tantas versiones que es complicado quedarse con uno. Este vaquero baggy moldea la figura y queda genial.

ABRIGO ESTILO AMERICANA (49,99 €)

Abrigo de diseño recto. FOTO: Mango

Ya comienza el frío y es buen momento para buscar un abrigo. Este abrigo en forma de americana es la búsqueda perfecta.

JERSEY PUNTO BOLSILLOS (29,99 €)

Jersey en azul marino con cremallera. FOTO: Mango

El azul es el color favorito de cualquier marca y desde ahora el tuyo también. Esta prenda además de ser bonita, tiene un tacto muy agradable.

PANTALÓN PINZAS ALGODÓN (19,99 €)

Pantalón en tono rosa pastel. FOTO: Mango

Estos pantalones son los indicados para hacer un conjunto monocolor rosa.

CÁRDIGAN PUNTO FLORES (15,99 €)

Cárdigan azul con flores. FOTO: Mango

La última prenda y puede ser la más importante es este cárdigan. Tiene todo lo que piden este año las tendencias: el color azul y las flores.