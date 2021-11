Da igual a la fiesta que te inviten que este VESTIDO de ZARA de efecto piel que ha estrenado VIOLETA MANGRIÑÁN es el ‘dress code’ perfecto

Si saben como me pongo para que me invitan. ¿Quién no ha dicho alguna vez esta frase? Pues con este vestido de efecto piel de nueva colección de Zara vas a ser la reina de todas las fiestas de Madrid, Barcelona y España entera. Y Violeta Mangriñán lo acaba de demostrar marcándose este lookazo con el vestido de efecto piel en tono caramelo y unos zapatos de tacón joya en rosa. ¿Puede ir más espectacular? Ya os digo yo que no.

Se trata de este vestido corto de escote recto y hombros descubiertos con forro interior. Cierre con cremallera lateral oculta en costura.

Además, también quedaría perfecto con una camisa blanca debajo, un body o un jersey gordito de lana encima.

VESTIDO EFECTO PIEL (29,95€)

Vestido piel. FOTO: Zara

