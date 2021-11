BELÉN RUEDA sabe que para ser la REINA de la noche (y de las tendencias) en Madrid solo necesitas una prenda con plumas

Las plumas han llegado para quedarse con fuerza este otoño. Una de las tendencias más inesperada y glamurosa. Y no lo solo por la camisa blanca de Zara con plumas en los puños que está arrasando en Instagram y te eleva cualquier look ya sea con unos vaqueros o una falda de tweed. Quien avisa no es traidor (o traidora en esta caso) y nosotras ya hemos avisado que las plumas se van a convertir en la estrella de los próximos meses en todos los estilismos hasta Navidad y Belén Rueda nos lo ha demostrado acudiendo al espectáculo del momento en Madrid del que todo habla. ¿Os suena? Sí, estamos hablando de WAH Madrid.

Camisas blancas, jerséis de lana, pantalones vaqueros o vestidos de lentejuelas: las plumas transforman en sofisticado todo lo que tocan. Y Belén Rueda ha demostrado que con un look blanco también son pura fantasía. La microtendencia perfecta para dar un giro a tus looks con chaquetas, jerséis y camisas son las plumas en los puños.

Además, nos encanta como lo ha combinado la actriz con una coleta ondulada y unos pendientes de aro grandes. ¡Fantasía pura!

Belén Rueda disfrutando de WAH Madrid. FOTO: Imagen cedida por la marca

¿Qué es WAH Madrid? ¡Sí, al mismo que fue Tamara Falcó con su novio! El show arranca con un recorrido gastronómico que reúne doce estaciones culinarias, una experiencia única que la pareja no quiso perderse. Al más puro estilo Las Vegas y Broadway el espectáculo, inédito en España, es un show en el que confluye gran parte del talento de la escena internacional del momento. Con un formato disruptivo y una sensacional puesta en escena, Belén Rueda disfrutó de la playlist más espectacular que se haya visto antes, de la mano de un elenco de artistas y profesionales que ha trabajado para los Oscars, Eurovisión, el West End Londinense y Broadway, así como para las principales bandas y cantantes del mundo desde Sting a ACDC pasando por algunos de los templos de la ópera y la electrónica internacional; todo ello aderezado con destreza en un cóctel inédito. ¿No os parece un regalazo para Navidad?