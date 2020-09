El antes y después de Belén Rueda y otras 5 famosas que son como el vino (mejoran con la edad)

“El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón”. Es parte de una canción de Pablo Milanés. El tiempo no perdona, es inexorable (aunque algún medico diga haber descubierto el secreto de la eterna juventud). Pero bien mirado y tomado como aliado, no sirve sino para alcanzar el sosiego de la experiencia. Ese que se refleja también en nuestra mirada y curte de forma atractiva nuestro rostro. Es precisamente lo que les ha pasado a estas famosas que son con el vino. Mejoran con la edad y son nuestro referente de estilo y la prueba más irrefutable de lo esencial que resulta hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada y en general apostar por un estilo de vida saludable.

Ana Belén 2017-1970

Cuarenta películas, más treinta obras de teatro y treinta y cinco discos después, Ana Belén sigue presumiendo de porte y elegancia. A sus 69 años, la cantante y actriz se muestra más guapa que nunca. Los años pasan por ella, como por todas nosotras pero en su caso pasan para bien.

Ángela Molina 2013- 1990

Cinco veces nominada a los premios Goya y con más 100 largometrajes sobre su espalda, la intérprete Ángela Molina es una de las mujeres más atractivas del panorama nacional. A sus 64 años presume de una silueta envidiable y de un rostro que agradece el paso del tiempo. ¡Quién fuera ella!

Belén Rueda 2019- 1990

¿Quién se lo iba a decir a esta actriz y presentadora cuando en la década de los 90 debutó en la pequeña pantalla con el Telecupón? A sus 55 años, Belén Rueda es la prueba evidente de que si una se cuida puede revertir a efectos físicos el paso de los años. Con una mirada profunda que denota experiencia y sentir, la intérprete está ahora más radiante que nunca.

Isabel Preysler 2017-1990

Tiene 69 años y ha tenido cinco hijos sin embargo, que Isabel Preysler está mejor ahora que antaño es una verdad universal. La hispano-filipina, que mantiene ahora una envidiable relación sentimental con el escritor Mario Vargas Llosa, es una de las celebridades más elegantes y sofisticadas de nuestro tiempo.

Lydia Bosch 2014-1998

Un, dos, tres fue el programa de televisión de la conocimos pero alcanzó la fama gracias a la exitosa serie de televisión Médico de Familia. A partir de entonces no ha hecho sino cosechar éxitos en su carrera profesional y hoy, a sus 56 años, madre de tres niños, Lydia Bosch presume de un físico espectacular.

¿Cuál será el secreto de tanta belleza?