Mery Turiel:”Soy súper ecléctica, para mí no hay buenos o malos looks. Me visto según mi estado de ánimo”

Escoger un buen outfit depende mucho del estado del ánimo o del lugar que tengas que acudir. Si quieres tener un conjunto estrella y que todo el mundo te pida consejo después, tienes que tener un referente o una inspiración. Mery Turiel ha vuelto un año más a ser la protagonista del lookbook OI21 de Amazon Fashion. La influencer ha creado seis looks pensados para cualquier mujer con el fin de tener tener, las mejores prendas para cualquier ocasión.

Dar un paseo de domingo, ir a una reunión importante o un look total black son algunas de las opciones que verás en el lookbook. Amazon Fashion en la campaña con Mery Turiel ha marcado todas las prendas, para que la futura consumidora no tenga que volverse loca buscando entre tanta moda. Las marcas que la influencer usó son: Boss, Pepe Jeans, Tous, New Balance, Lacoste o Pinko. Firmas que siempre tienen prendas de fondo de armario.

En Lifestyle hemos podido hablar con Mery Turiel. Nos contó cómo surgió la colaboración, qué secretos tiene para crear un buen look o cuál es el producto de maquillaje que nunca falta en su neceser.

Look de street style de Mery Turiel para Amazon Fashion. FOTO: Amazon Fashion

¿Cómo se comporta Mery Turiel cuando tiene que escoger un buen look en su día a día?

Soy súper ecléctica, para mí no hay buenos o malos looks…me visto según mi estado de ánimo y lo que me apetece. Podrás verme desde en zapatillas y sudadera hasta con tacones y un vestidazo.

Si tienes que decir tres prendas de fondo de armario,¿cuáles serían?

Unas botas moteras, un buen vaquero y una chupa de cuero.

Vuelves a ser protagonista de Amazon Fashion con el lookbook OI21, ¿nos puedes contar un poco más?

Me gusta muchísimo la variedad de marcas que ofrece Amazon fashion, principalmente por la comodidad de comprar todo tipo de cosas dentro de la misma app y la rapidez. Para mí, es un placer colaborar con ellos porque ya era consumidora real antes de comenzar mi asociación con la marca.

Look deportivo de Mery Turiel para Amazon Fashion. FOTO: Amazon Fashion

En los seis estilismos que vemos en Amazon Fashion,¿cómo los has creado?

He intentado crear looks de todo tipo: para el día a día, para ir a trabajar, para salir una noche a cenar, para un paseo de domingo…y también quería prendas que se pudiesen usar el mayor periodo de tiempo posible al año, no solo en otoño/invierno.

¿Qué tendencias estás usando más y cuáles tienes ganas de estrenar en invierno?

Siempre he sido de llevar muchos jerseys en invierno, y este año me encanta que haya algunos tan divertidos con tantísimos estampados. Me parece que animan cualquier look. De todas maneras nunca he sido de seguir mucho las tendencias, me pongo todo aquello con lo que me siento cómoda y lo adapto a mi estilo. No me pongo algo que no me guste por mucho que esté de moda.

Si tienes que decirnos firmas ‘made in Spain’ de confianza,¿cuáles serían?

Hay muchísimas marcas españolas con las que llevo años colaborando y me parece que lo están haciendo fenomenal. Los zapatos de Mas34, las joyas de vestidos que hace Womance, los bikinis de Robin Collection en verano, las tendencias de Laagam, los trajes impecables de Bleis Madrid…Hay tantas marcas y ojalá que cada vez haya más.

Look total black de Mery Turiel para Amazon Fashion. FOTO: Amazon Fashion

No todo tiene que ser moda, ¿qué productos son básicos en tu neceser?

Me encanta el maquillaje. Ojalá supiese maquillarme mejor, soy muy de sota, caballo y rey. No puede faltar un buen corrector, un iluminador, un lápiz de ojos negro y unos polvos de sol. Y en cuanto a cremas, estoy feliz ahora usando las de Avene. Tengo la piel muy sensible y no me sirve cualquiera.

En tu perfil de Instagram siempre tenemos mucha inspiración gracias a tus outfits, ¿cómo los creas?

Intento planificarlos mezclando los looks que preparo para las colaboraciones (como en este caso con Amazon Fashion) con looks del día a día. Pero más allá de esa planificación, voy haciéndolos según cómo me sienta. A veces me inspira el lugar al que he viajado, una peli que estoy viendo, o alguien que me he cruzado por la calle y me ha encantado su look.

Look total black con cazadora acolchada de Mery Turiel para Amazon Fashion. FOTO: Amazon Fashion

¿Qué proyectos tienes para este año?

Intento vivir el día a día y disfrutar del gran volumen de trabajo que por suerte tengo ahora mismo. El día de mañana no sé lo que me deparará pero soy muy lanzada y pocas veces digo que no a algo si la idea me gusta