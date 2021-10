Pantalones de cuero, la prenda estrella entre las que más saben de moda

Llevamos semanas hablándote de lo importante que están siendo los años 90 en el mundo de la moda actualmente. Y aunque es algo que llevamos varias temporadas viéndolo venir, lo cierto es que nunca ha sido tan evidente como en este momento. No hay prenda viral ni look de alfombra roja que no nos recuerda de alguna u otra manera a esta década. Pero la cosa no solo va de prendas claves, si no que aquellas más sencillas, esas que levan acompañándonos desde que tenemos memoria en mayor o menos medida también han sufrido una remodelación y han pasado por la lupa de estos años para adaptarse a esta tendencia imperante.

Los iconos a los que la moda parece mirar constantemente son las tops de aquel entonces como Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Elle Macpherson, Linda Evangelista, Naomi Campbell y Stephanie Seymour. Pero también las que empezaron su carrera en ese momento, aunque tardasen algunos años más en alcanzar el culmen de su fama, como Kate Moss. Y por supuesto Hollywood y sus estrellas también dejaban su impronta, especialmente en galas y ceremonias donde lo normal eran los vaqueros, las camisetas blancas y las blazers de aire masculino, lejos de vestidos de ensueño. Entre ellas una joven Winona Ryder o Julia Roberts eran de las favoritas.

Y entre sus looks icónicos, hay una prenda que no podemos olvidar. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible. Si hasta la Reina Letizia ha tirado de él para ocasiones formales acompañado de blusas de seda, no se nos ocurre un momento en el que no sea adecuado.

Lúcelo por el día con camisas amplias y jerséis gruesos, y cálzate zapatillas, bailarinas o slippers y deja los tops más sofisticados como los de lentejuelas o encaje para la noche junto con tus tacones favoritos.

Pantalón the dreed efecto piel, de Zara (29,95 euros)

Pantalón the dreed efecto piel, de Zara FOTO: zara Pantalón the dreed efecto piel, de Zara

Pantalón piel napa con pespuntes, de Massimo Dutti (249 euros)

Pantalón piel napa con pespuntes, de Massimo Dutti FOTO: Massimo Dutti Pantalón piel napa con pespuntes, de Massimo Dutti

Pantalón de piel con detalle de cremalleras, de H&M (249 euros)

Pantalón de piel con detalle de cremalleras, de H&M FOTO: H&M Pantalón de piel con detalle de cremalleras, de H&M

Pantalón recto efecto piel, de Mango (29,99 euros)

Pantalón recto efecto piel, de Mango FOTO: Mango Pantalón recto efecto piel, de Mango

Pantalones de cuero ajustados tipo leggins con abertura en el bajo, de &Other Stories (299 euros)

Pantalones de cuero ajustados tipo leggins con abertura en el bajo, de &Other Stories FOTO: &Other Stories Pantalones de cuero ajustados tipo leggins con abertura en el bajo, de &Other Stories

Pantalón de piel en color burdeos con detalle de botones, de Uterqüe (229 euros)

Pantalón de piel en color burdeos con detalle de botones, de Uterqüe FOTO: Uterqüe Pantalón de piel en color burdeos con detalle de botones, de Uterqüe

Pantalón efecto piel con bajo de campana, de Sfera (35,99 euros)