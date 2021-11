MARÍA POMBO nos decepciona (muy, mucho) convirtiéndose en una de las PEORES VESTIDAS de la alfombra roja de LOS40 Music Awards

¿Qué es un desastre estilístico? María Pombo en la alfombra roja de LOS40 Music Awards es un claro ejemplo. ¿Pero María, amiga, quién te ha aconsejado? No sabemos muy bien como definir este look, pero sería el claro ejemplo de cuando teníamos 15 años y nos queríamos hacer las mayores para salir de nuestras amigas. Y lo peor es que es un estilismo nada Pombo. ¿La decepción de la noche? Sin duda el look de María Pombo.

¿Aún no lo has visto? Pues aquí lo tienes.

María Pombo ha optado por unos minis shorts de lentejuelas negros, un top negro con la barriga al aire, una blazer oversize negra, medias negras y sandalias de taconazo burdeos. Sí, aún le estamos buscando el sentido a este estilismo.