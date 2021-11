Las chicas que son más de traje se van a enamorar del jersey de ZARA de MARÍA POMBO para llevarlo con pantalones de vestir en los días fríos

¿Quién ha abierto el congelador de golpe en Madrid? Eso es lo que ha debido pensar María Pombo, como el resto de nosotras. Ni con un jersey gordito de lana ha conseguido no congelarse con estas bajas temperaturas que han llegado de golpe a Madrid. Amanecemos con dos grados, y la opción de la influencer nos parece perfecta para no dejar de llevar traje a la oficina esta primera semana de noviembre. Pantalones de vestir y jersey de cuello perkins para no congelarnos y caer con el catarrazo de siglo. Que también se puede ir mona, en tendencia y abrigada.

María Pombo ha optado por este jersey de nueva colección de Zara corto de punto con cuello subido y manga larga acabada en vuelta. Además, lo ha combinado con un pantalón de tiro alto con pernera recta y detalle de costuras marcadas con cierre frontal con cremallera y botones.

JERSEY PERKINS CANALÉ (25,95€)

Jersey. FOTO: Zara

PANTALÓN FRANÇOISE FULL LENGTH (29,95€)