De ROSALÍA (con Rauw Alejandro) a AITANA: estos son los LOOKAZOS más sorprendentes de la alfombra roja de LOS40 Music Awards

Siéntate amiga porque vas a flipar. Hazme caso porque los estilismos que acabamos de ver en la alfombra roja de LOS40 Music Awards no tienen desperdicio. Y sin duda van a ser el tema de conversación de todas tus amigas en la cena de esta noche de viernes. Y solo de looks vamos a hablar, porque Rosalía y Rauw Alejandro han posado por primera vez juntos en una alfombra roja. ¡Ahí es nada!

Por primera vez en la historia, las Islas Baleares acoge LOS40 Music Awards en su capital, Palma de Mallorca. Una edición muy especial en la que el público regresa después de más de dos años tras la pandemia por coronavirus. Y Rosalía nos ha dejado con la boca abierta, y no solo por su look que no sabemos como definirlo ni por donde cogerlo, si no también porque ha posado por primera vez con su pareja, Rauw Alejandro.

La cantante Rosalía y el cantante y productor puertorriqueño Rauw Alejandro. FOTO: Cati Cladera EFE

Rosalía ha sorprendido con uno de sus looks imposibles. Además de prescindir de sus llamativas uñas a a las que nos tiene acostumbradas, la cantante catalana ha mostrasi su cabello y sonrisa al natural, con un vestido imposible largo de tirantes, transparente, de color azul, rematado con mariposas. ¿Lo amas o lo odias?

¿Nuestra favorita? Como siempre Aitana. La joven ha apostado por un vestido mini de tirantes, en canalé blanco y con efecto ‘cut-out’ de la firma Adreadamo. Su melena negra lisa impecable por nuestro favorito Jesús de Paula y un maquillaje ideal.

Alfred García de nuevo ha apostado por Palomo Spain con un original conjunto con un top de manga larga en color amarillo pastel con estampado floral y pantalones palazzo de traje negros. ¡Fantasía!

El cantante Alfred García posa para los fotógrafos durante el evento Los40 Music Adwards celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca. FOTO: CATI CLADERA EFE

Ana Mena como siempre con unos de los mejores estilismos de la noche de la mano de Víctor Blanco, uno de nuestros estilistas favoritos de España. Ana ha lucido un impresionante vestido de malla en color plata y transparencias de Natalia Fedner y sandalias de tiras plateadas.

Belén Aguilera también nos ha enamorado con este atrevido vestido largo en tono verde agua con un corsé de escote recto, unos guantes largos a juego. Un diseño de Juan Valera Duarte.