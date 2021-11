Miss Caffeina: “El nuevo disco es la representación de la historia de la carrera del grupo, pero con elementos renovados”

El 2021 está siendo el año de estrenos en todos los ámbitos, tanto en la moda, la belleza y la música. Mariah Angeliq o Sofía Ellar han lanzado sus nuevos trabajos, y por fin se conoció cuando uno de los grupos más importantes y míticos de España publican su nuevo álbum, “El año del Tigre”. Miss Caffeina desveló que para febrero del 2022, por fin escucharemos las nuevas canciones. ¡Ya era hora!

Está claro que el 2022 vendrá cargado de novedades, y sobre todo en la música. No tendrás tiempo de escuchar todo lo nuevo que viene y mejor aún, tendrás que hacerte un buen outfit para todos los conciertos y festivales del próximo año.

En Lifestyle hemos podido hablar con los cuatro miembros de Miss Caffeina: Alberto Jiménez, Sergio Sastres, Álvaro Navarro y Antonio Poza. Los cuatro nos han desvelado cómo han compuesto el nuevo disco con una gira por en medio, cuáles serán las nuevas fechas de su gira y qué sorpresas habrá en sus conciertos.

El año del tigre es vuestro nuevo trabajo, ¿nos podéis contar en qué consiste?

Alberto Jiménez: Es el resultado de las canciones y del trabajo que hemos estado haciendo todo este tiempo, desde que salió el disco anterior. Es verdad que normalmente tenemos un año de descanso para preparar solamente el disco, pero en esta ocasión y por primera vez, hemos fabricado el disco a la vez que la gira. El disco es más enérgico.

Sergio Sastre: Como todavía no salió el trabajo completo, no podemos desvelar mucho, pero sí que podemos indicar que la estética es asiática. Eso sí, no está relacionada con la típica temática china, sino más bien con la globalidad, con poder estar cualquier parte del planeta o de la interconexión. Es un concepto que ayuda a dar sentido a todo el disco.

¿Cómo fue el proceso de creación y de elaboración del nuevo contenido?

Todos: Muy caótico como siempre.

Antonio Poza: Estábamos en plena pandemia y cada uno estaba en su casa. Todo el día chateando con el producto y era raro e incluso difícil. Al final encontramos el camino cada uno y nos mandábamos ideas. Cuando ya nos hemos podido juntar a grabar los siguientes temas, también fue raro porque estábamos de gira y nunca habíamos hecho esto.

Fortuna, pasión, energía, audacia y fortaleza son rasgos del año del tigre, ¿por qué habéis pensado en este símbolo?

Alberto Jiménez: El tema oriental está más orientado al concepto de barrio como el de Usera en Madrid, no a la muralla china. Justo cuando pensamos en la fecha del estreno del disco, nos dimos cuenta que coincidía con el Año Nuevo Chino y este año es el del tigre. El título es muy potente y engloba muchas cosas que nos han pasado o pasaran. Nosotros nos sentimos unas personas muy normales, viviendo una vida muy especial, en otras palabras, es sentirse espectador cuando eres protagonista.

Ya hemos podido escuchar «Punto Muerto» , «Me Voy» o «Por si», ¿cómo serán las nuevas canciones?

Alberto Jiménez: Este año habrá otra nueva canción. El single que viene ahora es bastante diferente a lo que hemos enseñado hasta ahora. El más continuista fue “Punto Muerto”, con “Me Voy” nunca habíamos hecho un tema así y “Por si” es otra canción con otra cara completamente diferente. El nuevo será totalmente diferente. Al principio pensaba que saldría un disco homogéneo y al final es totalmente ecléctico.

¿Cuáles pensáis que serán las reacciones del público?

Alberto Jiménez: Tengo mucha curiosidad. Creo que es un disco más orgánico que los dos últimos y cuando hemos sacado este último single, que pensábamos que era muy nuevo y diferente, de repente lo que más se comentó era que éramos los mismos de siempre. Está bien poder en el quinto disco, volver a ti mismo y tener referencias de los antiguos trabajos.

Álvaro Navarro: El nuevo disco es la representación de la historia de la carrera de Miss Caffeina. La gente escuchará la vida de la banda a nivel composición o sonido, pero renovada.

¿Cuáles han sido las inspiraciones para construir el nuevo disco?

Alberto Jiménez: La verdad que las mismas de siempre: la vida, lo que nos pasa o lo que vemos a nuestro alrededor.

Sergio Sastre: Son historias que hacen referencia a algo externo. También los dos años que hemos vivido, nos han vuelto algo más introspectivos y supongo que este sentimiento se refleja de alguna manera en las letras de las canciones.

¿Qué tres adjetivos pueden definir mejor al nuevo álbum?

Todos: Enérgico, orgánico y esperanzador.

¿Habrá sorpresas en el concierto del 23 de abril del próximo año en el WiZink en Madrid?

Alberto Jiménez: Es un disco que se presenta muy bien al directo, por ser enérgico. Cuando nos hemos puesto hacer el repertorio de la gira y al tener el quinto disco es más complicado organizar, pero sí que tienes más cartas ganadoras. Nos gustaría que la gente que haya colaborado en los singles si que pudiera venir a los conciertos.

Álvaro Navarro: Estamos renovando toda la parte visual y de escenografía y por esa parte sí que habrá sorpresas. El espectáculo está asegurado.

¿Cuáles son las fechas de los próximos conciertos?

El 12 de marzo en Razzmatazz en Barcelona, en Vigo, en FIB (Festival Internacional de Benicasim) y en Capital Fest en Talavera (Toledo). Tenemos muchas ganas de experimentar lo que es ahora, porque nosotros acabamos en septiembre y todavía las personas estaban sentadas y con mascarilla.

Ana Torroja ha colaborado con vosotros, ¿con quién os gustaría hacer esta colaboración?

Alberto Jiménez: Siempre nos pregunta con quién nos gustaría colaborar y creo que nuestras mejores colaboraciones han surgido, es decir, sin planificar. Si tengo que decir con quién me gustaría colaborar sería C.Tangana o Natalia Lacunza.

Sergio Sastre: Nos gustaría con alguien que estuviera fuera de nuestra onda.

Antonio Poza: Trabajar con Ana fue increíble. Todos somos muy fans de Mecano, y conocerla a ella y cómo nos ha tratado fue una experiencia sin palabras.

Álvaro Navarro: Ana Torroja es muy generosa.

¿La pandemia fue un paro o habéis ayudo para crear música?

Alberto Jiménez: Creo que artísticamente hay un mito con eso. Recuerdo que al principio de la pandemia lo que menos te apetecía era componer canciones, ya que estabas mirando todo el rato la tele para ver qué estaba pasando. Para alguno de nosotros no nos importó estar encerrados, pero sí cuando tuvimos que cancelar la gira fue un drama. Después cambiamos el chip y nos pusimos a trabajar. Empezamos hacer contenido desde casa e hicimos conciertos con las medidas covid. A nosotros nos fastidió tener que cancelar la gira y no poder tomar el año de descanso para crear el disco.

¿Qué proyectos hay para este 2021 aunque queden dos meses y para el 2022?

Alvaro Navarro: Salida del disco, presentación, la consecuente gira y reencontramos con la gente.

Alberto Jiménez: También seguiremos trabajando en la segunda parte de “Disentería” con Varry Brava.