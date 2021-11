Danny Romero: “Siempre estoy abierto a nuevos estilos, para añadir mis toques urbanos. Me encanta adaptarme a nuevos formatos”

Está demostrado que escuchar una canción repleta de sonidos alegres y con buen rollo, hace que al momento quieras bailar o cantar. Después de un largo día de trabajo, un buen remedio para desconectar es consultar la lista de éxitos y no pensar en las reuniones de mañana o en el despertador. Ahora tienes que incluir el nuevo single de Danny Romero, “Sushi”. El cantante canario junto a Lennis Rodríguez y Edu Riu han revolucionado de nuevo la música con el fin de divertir a todo el público y producir una sonrisa automática cuando empiezas a oír el nuevo tema.

Seguidamentes de grandes éxitos como “El Hipo” o “Agáchate”, Danny Romero ha vuelto a lo grande. Con la nueva canción demuestra que se mueve con gran facilidad entre nuevos sonidos como el pop comercial y sus matices urbanos, que enamoraron a todo el mundo desde que salió a la luz sus trabajos. Por cierto, Danny Romero en su nuevo trabajo da una serie de pistas por sus gustos de la cultura oriental y cuáles serán sus nuevas rutas en el mundo de la música.

En Lifestyle hemos podido hablar con Danny Romero. Nos contó todo sobre qué es “Sushi”, cómo están siendo las reacciones del público y a dónde le gustaría viajar para entender nuevos conceptos musicales. ¡No pierdas detalle!

Estamos en el lugar más idóneo para hablar de tu nuevo single, ‘Sushi’, ya que el restaurante Wakka está especializado en comida japonesa, cuéntanos más sobre la nueva canción.

Es una canción para los amantes del sushi y para todo el público, porque trasmite alegría. Estamos intentando hacer música más limpia, eso sí, con esta canción al momento te acuerdas de este tipo de comida porque está muy de moda.

Lennis Rodríguez y Edu Rui han colaborado contigo para ‘Sushi’, ¿cómo fue colaborar con ellos?

Muy bien, debido a que les conozco hace mucho tiempo. Edu ha trabajado mucho conmigo en canciones como compositor, y Lennis es amiga mía desde hace muchos años. La colaboración surgió porque cuando teníamos Edu y yo la canción, se la mandamos a Lennis y ella nos contestó al momento con un si. No tengo muchas canciones con voces femeninas, y ya era de apostar por esto y es un punto a favor.

¿Cómo fue el proceso de creación del nuevo single? Edu es un gran compositor, ya trabajé con él en la canción de “El Hipo”. Cuando me mandó la canción, me encantó y todo fue rodando. Es una canción que desde que la escuché sabía que tenía un rollo increíble.

¿Qué tres adjetivos definen mejor el nuevo single?

Positividad, alegría y comercial.

Tanto la canción como el videoclip tienen referencias japonesas, ¿cuál es el origen?

Edu es muy fan de la cultura japonesa y a mí también me gusta, concretamente el mundo de los samurais. Hemos querido llevar todo a ese terreno porque es muy visual y que últimamente gusta mucho. En el vídeo hay una pareja asiática y se puede ver todas las referencias al mundo del sushi. Al momento te viene a la mente los emoticonos, y esto es un gancho comercial.

¿Cómo está siendo la reacción del público?

Está siendo muy bueno. La canción se puede decir que está en pleno nacimiento arrancando, pero está saliendo todo muy bien.

Después de éxito como “El Hipo” o “Agáchate”, ¿cómo crees que será acogida tu nueva música?

Llevo haciendo una línea más pop desde hace dos o tres años y está funcionando bien. Quiero hacer canciones más pop para todo el mundo. Por lo tanto, seguiré trabajando en dos líneas: música para radio para que la escuche un niño de 10 años o una mujer de 65 años en su casa, y también música de discoteca.

Para conocer un poco mejor quién es Danny Romero, ¿cuáles son tus inspiraciones a la hora de crear música?

Crecí escuchando música de cantautores y urbana, por mi familia. Boleros y salsa por mis hermanas, reguetton y hip-hop por mi hermano, y por mi primo, la electrónica. Todo eso lo fusiono en mis canciones y así hago canciones donde te puedas sentir identificado y también que te hagan bailar. Fusiono muchos estilos.

¿Con quién te gustaría colaborar para producir nuevas canciones?

Estoy abierto a colaborar con todo el mundo. Trabajé con Nil Moliner, que no tiene nada que ver con los que hago yo. Siempre estoy abierto a nuevos estilos, para añadir mis toques urbanos. Me encanta adaptarme a nuevos formatos en los que yo no estoy cómodo y sé que puedo aportar.

¿La pandemia te ayudó a generar nueva música o fue un antes y después para después renovar?

A principios surgen sentimientos de frustración, como a todos. Con el tiempo me dio para pensar en nuevas creaciones, en lo que quiero hacer o dónde quiero llegar.

¿Cómo usas las redes sociales a la hora de elaborar o pensar en nuevas canciones?

Tengo una gran conexión con mis seguidores. A mí lo que me mueve realmente para utilizar las redes sociales es poder hablar con mis fans que han estado desde el principio.

¿Nos puedes adelantar fechas de concierto o de gira nueva?

Siempre estamos acudiendo a todos los lados de España. Quiero ir a Colombia para componer y también me gustaría viajar a África. Allí podré escuchar sonidos africanos y conocer nuevas sintonías.

¿Qué planes tienes para el este año y el siguiente?

Seguir trabajando en dos vertientes: pop y discoteca. Además, iré sorprendiendo con nuevas canciones que no tienen nada que ver con la anterior. De esta manera, demuestro mi versatilidad a todo el público.