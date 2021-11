Organizadores de maquillaje que son una buena idea para comprar en Black Friday

Normalmente cuando vemos llegar el Black Friday automáticamente pensamos en ropa y complementos que nos gustaría comprar aprovechando los que ya son las mayores rebajas del año (no solo por la cantidad de descuentos, si no porque se extienden a casi todas las tiendas que conocemos). Vestidos, abrigos, pero también zapatos y bolsos se encuentran en nuestra wish list para hacernos con ellos, a ser posible al mejor precio y antes de que se agoten. Pero pocas veces nuestra mente va más allá y no solo pensar en aprovechar este día para hacernos con objetos prácticos que nos solucionarán bastante la vida durante todo el año. Y no nos referimos a la aspiradora robot a una freidora, aunque también podríamos, si no más bien a esos objetos de decoración que cumplen con una doble función, la de adornar y a la vez organizar.

Este viernes podría ser el momento perfecto para dedicar un poco de tu presupuesto especialmente a la belleza, y no nos referimos a hacerte con la paleta de sombras que no paras de ver en Instagram, o ese labial que ya promete convertirse en viral las próximas fiestas, si no a guardarlo y conservarlo de forma correcta, bonita y a la vez accesible en tu baño. Pensando precisamente en ello en los últimos años han proliferado uno de los objetos que ya no faltan en casi ningún baño femenino: el organizador de maquillaje. Y si tú no tienes uno ya estás tardando.

Porque solo hay que echar un vistazo a cualquier cuenta de decoración en las redes sociales para darnos cuenta que la socorrida cestita de mimbre ha quedado atrás, dando paso a objetos que son piezas de auténtico diseño, que juegan con la forma, el color y las texturas y que a la vez conservan todos tus productos de la forma más adecuada, evitando que se estropeen, se rompan o incluso se amontonen y provoquen un caos que no solo te haga tardar una hora en encontrarlos, si no que muchas veces no te permite ver todos los que tienes en realidad ni sacarles el máximo partido.

Organizador de maquillaje transparente Meicap, de Sklum (14,95 euros)

Organizador de maquillaje dorado, de H&M (19,99 euros)

Organizador del maquillaje Galatée con vaso para brochas, de Amazon (53,99 euros)

Organizador de maquillaje con tapa y espejo, de Ikea (14 euros)

Mueble de almacenaje con 3 cajones color rosa, de Maison du Monde (24,99 euros)