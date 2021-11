Los botines de plataforma de MARÍA POMBO son la compra más básica y cómoda de todo el Black Friday

La semana del Black Friday ya está aquí amigas, y son muchas las que ya tiene su lista de deseos preparadas o incluso sus prendas metidas en el carrito de la compra a la espera de si finalmente entran en el descuento del Black Friday. Pero para los botines de María Pombo no tenemos que esperar más porque ella ya nos ha dado un 25% de descuento para hacernos con ellos lo antes posible.

Y no lo decimos nosotras, lo dice ella, son cómodos y además con una plataforma de 6 centímetros que siempre viene bien para estilizar todos los looks. Sin duda, son unos botines de esos que no te quitarás en todo el invierno y te acompañarán 24/7.

Stories de María Pombo. FOTO: @maríapombo

Estamos hablando de estas botas negras de piel de estilo Chelsea con goma lateral y tirador trasero con suela de goma de 6 cm.

Botines negros caña alta (79,99€)

Botines negros. FOTO: Ulanka