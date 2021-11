Cinco abrigos de Zara que ya ocupan mi cesta de la compra para el Black Friday

La firma más famosa de Inditex es sin duda la más deseada, al menos en cuanto a moda se refiere, cuando llegan los momentos de rebajas, y sus ofertas de Black Friday son esperadas como agua de mayo meses antes de que tengan lugar. Por eso, ya te hemos adelantado varios trucos de experta para que no se te escape nada, y sobre todo para que seas la más rápida. Y es que muchas de sus prendas llegan a agotarse en apenas unos minutos, por lo que tener claro con antelación qué vamos a comprar y en la talla correcta puede ayudarnos mucho para no quedarnos sin ella.

Otra de las claves es apostar por básicos, pero especialmente por aquellos que suelen tener un precio alto, ya que una rebaja, por pequeña que sea, siempre será una buena inversión. Y la prenda más básica y socorrida del invierno es sin duda el abrigo. Por ello nos hemos propuesto traerte lo más versátiles que hay en Zara para que aproveches estos descuentos y hacerte con ellos. Aquí te dejamos nuestra selección:

Un abrigo camel

Abrigo de lana masculino, de Zara (99,95 euros)

Este clásico no pasa de moda siempre vuelve temporada tras temporada, y desde hace un tiempo es el favorito de las expertas para dar color especialmente a looks negros. Se llevan de corte masculino y no demasiado grandes.

Un abrigo de aire militar

Abrigo largo de cuello solapa y cinturón, de Zara (169 euros)

La estética castrense lleva muchos años inspirando la moda, pero especialmente la invernal, en forma de chaquetas, gabardinas o abrigos de corte recto, hombreras marcadas y doble botonadura.

Un abrigo de un color inesperado

Abrigo oversize especial edition, de Zara (59,95 euros)

Aunque la mayoría de opciones que encontramos en las tiendas varían poco del clásico negro y gris, escoger un abrigo de color puede ser una buena idea para hacer de cualquier estilismo en algo diferente, y convertirse en una prenda que suba de nivel hasta el más sencillo outfit de vaquero y camisa blanca.

Un abrigo de estética vintage

Abrigo combinado Limited Edition, de Zara (159 euros)

Si tenemos que mirar al pasado, en cuestión de abrigos nada mejor que las décadas de los 40 y los 50 para inspirarnos. Sus cortes amplios y sus detalles furry que dan elegancia a cualquier prenda siguen siendo plena tendencia.

Un abrigo acolchado

Abrigo acolchado water repellent, de Zara (49,95 euros)

Podríamos decir que es la evolución natural de la chaqueta guateada que no dejamos de ver por todos sitios, especialmente los diseños verdes de aire campestre.