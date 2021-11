Aprovechamos el Black Friday para hacernos con un vestido negro, y estos son nuestros favoritos

Si todavía no tienes claro cómo sacarle el máximo partido al famoso “Viernes Negro” nuestro consejo es que no te lances a comprar lo primero que se te pase por la cabeza, si no que pienses primero en qué necesitas realmente, que prendas vas a usar de verdad más allá de unas pocas veces, y finalmente si vale de verdad la pena.

Ya te hemos adelantado unas pautas para comprar como toda una experta, además de adelantarte alguna de nuestra selección o enseñarte cual es la prenda estrella en la que merece la pena invertir este invierno. Pero si todavía no lo tienes claro o sigues dudando qué comprar, te proponemos otra prenda infalible en la que seguro que no te arrepientes de añadir a tu armario: un clásico vestido negro. Puede que ya cuentes con varios, o que pienses que es algo aburrido o más bien para mujeres de cierta edad. Pues estas equivocado, porque como le pasa a todas las prendas de temporada, el famoso Little Black Dress también pasa por la pátina de las tendencias, y especialmente este otoño-invierno, donde parece que vuelve con más fuerza.

Así que no pienses en diseños hasta los tobillos, totalmente cerrados y aburridos, que parecen solo aptos para las amantes del estilo gótico. Nada de eso, porque ahora se recubre de las telas más glamurosos y estilos como el tweed, el terciopelo, el satén o la gasa y se adorna con detalles como botones joyas, toques de pedrería o incluso las famosas aberturas.

Para romper el monocolor nuestro consejo es que apuestes por unos zapatos en un tono nada discreto, y mejor si son tipo joya para cualquiera de las fiestas que se nos avecinan. Juega también creando contrastes con el color y el tejido del bolso (deja atrás los clutch rígidos, que ya son cosa del pasado) o incluso añadiéndole una joya especial, como un broche de estilo Art Deco, un choker plateado o detalles de perlas, como unas horquillas o una diadema al estilo Blair Waldorf, perfecto para las amante del estilo preppy que vuelve a nuestras vidas este año.

Vestido negro corto con detalle de flores, de &Other Stories (89 euros)

Vestido negro corto con detalle de flores, de &Other Stories FOTO: &Other Stories Vestido negro corto con detalle de flores, de &Other Stories

Vestido cruzado cinturón, de Mango (39,99 euros)

Vestido cruzado cinturón, de Mango FOTO: Mango Vestido cruzado cinturón, de Mango

Vestido tubo de terciopelo, de Zara (25,95 euros)

Vestido tubo de terciopelo, de Zara FOTO: Zara Vestido tubo de terciopelo, de Zara

Vestido de tweed con detalle de botones joya, de Uterqüe (169 euros)

Vestido de tweed con detalle de botones joya, de Uterqüe FOTO: Uterqüe Vestido de tweed con detalle de botones joya, de Uterqüe

Vestido midi de gasa, de H&M (39,99 euros)