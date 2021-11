Chenoa tiene el vestido morado que vas a querer estas fiestas

No podemos evitar activar nuestro radar fashionista en cuanto alguna de nuestras celebrities, famosas o influencers favoritas aparecen estos días con algún look nocturno. Con la Navidad a la vuelta de la esquina y con ello las celebraciones, cenas de empresa, con amigos, reuniones familiares y de más eventos, no podemos dejar escapar cualquier oportunidad para tomar inspiración de las que más saben de moda y apuntarnos sus trucos de estilo.

Por su naturalidad y su sencillez, Chenoa es siempre un referente de cómo vestir de manera sexy y a la vez elegante pero sin grandes estridencias, y una vez más nos lo ha demostrado con su última elección de vestuario. Para su aparición nocturna en el programa musical del que es jurado, la cantante lució un sencillo vestido en uno de los colores más buscados de la temporada, el morado, pero que añadía además de forma sutil muchas de las tendencias que no paramos de ver en las últimas semanas: asimetrías, abertura y largo midi. El diseño en cuestión es de la firma española Mia&Lova y vale solo 49,90 euros. Aunque la mala noticia es que tanto éste como su versión en rosa se encuentran agotadas ahora mismo, desde la marca nos informan que volverá en enero en muchos más colores.

Lo que sí se encuentra disponible es una versión en color marrón, el color más deseado del otoño y en tela lúrex de brillos, perfecto para deslumbrar en todas las reuniones que tengas en tu agenda. ¿Y lo mejor? ¡Están de Black Friday!

Vestido asimétrico con abertura, de Mia&Lova (24,57 euros)