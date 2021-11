Sara Carbonero lleva la manicura más bonita y discreta del otoño

Si algo hemos aprendido en los últimos años en cuestiones de belleza -además del uso y manejo del contouring- es la importancia que pueden tener las manos, y especialmente las uñas a la hora de redondear cualquier look. Si durante muchos años la cosa variaba escasamente entre la clásica francesa y los colores lisos, especialmente rojos, grandes y rosas, desde hace un tiempo el avance y la innovación ha sido tal que el conocido como nail art ha evolucionado hasta convertirse en todo un derroche de creatividad, donde hasta los diseños más surrealista tienen cabida, y no solo hablamos de dibujos, si no también aplicaciones de pedrería, perlas y hasta piercing.

La influencer luce una base en color dude y dibujos de rayas y puntos diferentes en cada dedo FOTO: @saracarbonero

Pero a la vez y en oposición a esta corriente, parece que últimamente hay mujeres que prefieren volver al minimalismo y a las creaciones más clásicas, pero dándoles un punto de novedad. Colores más bien neutros y discretos a los que se añade un toque diferenciado. Y si alguien sabe muy bien de lo que hablamos esa es Sara Carbonero. La periodista es asidua a Barokah Gang, uno de los centros de manicura más alternativos de la capital y al que recurre con frecuencia para lucir unas uñas cuidadas. Gracias a la última foto que ha compartido en sus stories de Instagram hemos podido comprobar el último diseño por el que ha apostado la presentadora: base en color dude y dibujos de rayas y puntos diferentes en cada dedo. Una idea sencilla que es perfecta para aquellas que busquen algo original sin llamar demasiado la atención.