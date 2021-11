Diseños de uñas neutros y minimalistas que te van a enamorar este otoño

Ultimamente, el mundo delas tendencias parece dedicarle más atención que nunca a los detalles, algo que ha tenido su reflejo también en el mundo dela belleza, y especialmente en el de las uñas. Tras unas temporadas donde el nail art, los tonos neones, o los diseños extra largos con todo tipo de aplicaciones, desde pedrería y perlas hasta cadenas y anillos eran la estrella de los centros de manicura, y con artistas como Rosalía defendiendo esta moda, parece que ahora esto ha pegado un giro de 180 grados y los expertos empiezan a mirar hacia los colores neutros y las creaciones más bien discretas, que consigan dar un punto elegante y diferente pero a la vez sobrio a cualquier de nuestros looks.

Prueba de ello es como la manicura francesa vuelve a alcanzar el protagonismo que parecía haber perdido, aunque eso sí, se renueva e innova para conseguir un aire nuevo. Pero no solo este clásico, si no que el resto de manicuras tradicionales también están viviendo este momento de actualización, pero eso sí, sin llamar demasiado la atención. Estas son las tendencias que más vas a ver lo que queda de otoño.

Las líneas

Para quienes adoran los diseños de uñas minimalistas de lo más sencillos, que incluso puedes realizar tu misma en casa, bastarán unas líneas realizadas estratégicamente. Lo ideal es combinar una base sólida, preferentemente en tonalidades neutras, y después sumarle franjas en colores mucho más vivos.

Detalles geométricos

No necesitas más que una base de color natural para recrear este look, que juega con pequeños detalles geométricos que ocupan tan solo parte de la uña. Juega con los colores pero siempre en el mismo tono, para no recargar.

Juego de texturas

Incluso los colores más clásicos pueden reversionarse con un sencillo toque, como es el caso de añadir un trozo del mismo color pero en otro tono. También puedes conseguir el mismo efecto dando un tono brillante y a otro trozo el mismo tono en acabado mate. Original y muy discreto.

Toques dorados

Rompiendo con la tendencia de la clásica francesa, ahora los diseños de uñas en tonos neutros apuestan por crear líneas y detalles en tonos dorados, que consiguen aportar toques de luz a las uñas sin ser demasiado llamativos.

Lunares reversionados

Recuerda este detalle ornamental pero con un twist, como puede ser escoger un color algo más potente, dibujarlos siguiendo una línea o incluso jugar con diferentes tamaños, pero siempre el clave mini.