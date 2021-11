AMARÁS por encima de todas las cosas este zapato de fiesta de leopardo y pulsera de pedrería de ZARA que MARÍA F.RUBÍES ya ha fichado

No hay look de fiesta sin un zapato de fantasía y si no que se lo digan a Carrie en Sexo en Nueva York. Y estamos segura que si viera estos zapatos de nueva colección de Zara se enamoraría de ellos. Y María Fernández-Rubíes ya se ha hecho con ellos y nos ha creado necesidad máxima. Son de la nueva colección de fiesta de Zara y son perfectos para todos nuestros looks negros para las fiestas de Navidad.

Se trata de este zapato de tacón destalonado con pulsera intercambiable con estampado animal y escote en v. Las pulseras con intercambiables, una con pedrería y hebilla al tobillo y otra atado.

Stories de María F.Rubies. FOTO: @mariafrubies

¿Fiesta esta noche? Sin duda necesitamos los zapatos de Zara.

ZAPATO TACÓN DESTALONADO PULSERA INTERCAMBIABLE (39,95€)

Zapato tacón. FOTO: Zara