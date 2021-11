AITANA deslumbra en ‘El Hormiguero’ con un top transparente con cristales de Miu Miu que es un sueño de Navidad

Allá donde va arrasa. Y una vez más lo ha vuelto a demostrar en ‘El Hormiguero’. Y es que Aitana es mucha Aitana, y no solo por su talento, si no también por su naturalidad y saber estar en cualquier sitio. Además, en ‘El Hormiguero’ se siente como en casa porque es un programa al que soñaba ir como fiel seguidora desde su niñez. Por no hablar del lookazo que se ha vuelto a marcar.

Y es que la joven cantante ha apostado por un top transparente con incrustraciones de piedras de cristal en forma de lágrimas. Un total look de Miu Miu con el que Aitana ha deslumbrado una vez más en ‘El Hormiguero’. Un top que ha combinado con unos pantalones de estilo jogger en terciopelo y botines negros de mega plataforma.

Por no hablar de su melena negra lisa perfecta con su característico flequillo, obra como no, de Jesús de Paula y sencillo maquillaje de Alex Saint destacando sus bonitas facciones.