Fenómeno Aitana: dinero, música y amor

Gente

Celebrity

Apenas tiene 22 años y ya ha conseguido todo lo que cualquier artista desearía. Aitana Ocaña ha logrado consolidarse como uno de los productos musicales más reclamados del panorama nacional. Su nombre llegaba a las casas de los españoles hace justo cuatro años gracias a «Operación Triunfo», programa por el que una joven risueña y soñadora lograba colarse en los corazones de miles de adolescentes que apostaron por su ángel, su dulzura y su música.

Ni en sus mejores sueños se habría imaginado que ahora, y en cuestión de semanas, recibiría cuatro de los galardones más importantes en la industria texmusical: Premio Ondas al «fenómeno musical del año», MTV al «mejor artista español», Premio 40 Music Award al «mejor directo» y Premio ELLE como «revelación musical». Cuatro reconocimientos que vienen a confirmar que Aitana se encuentra en el mejor momento de su corta pero intensa trayectoria profesional. Y más aún después de sus últimos éxitos, «Mon amour» y «Berlín», los cuales le han llevado a lo más alto de las listas y a ser una de las artistas más escuchadas.

Aquí hablamos de que además del su innegable talento encima de los escenarios, su imagen perfecta y el gran equipo de asesores con el que cuenta la convierten en uno de los reclamos más demandados por las marcas (Tous, Versace, GHD, y Puma). Colabora con todas ellas y obtiene un gran beneficio económico con cada campana. Tiene 2,8 millones de seguidores y un enorme impacto social. Se la rifan.

Este impacto lo consigue sin entrar en polémicas. A pesar de que no es muy dada a hablar sobre su vida privada, no se esconde. A fin de cuentas la conocimos conviviendo durante tres meses en la academia mas famosa de la televisión, y fuimos testigos durante 24 horas al día de sus inicios amorosos con Luis Cepeda. Para tristeza de muchos, la relación no llegó a buen puerto, y desde hace casi dos años y medio, verano 2019, comenzó su particular historia junto al actor Miguel Bernardeau, con el que se compró el pasado año una casa en común. Muy vinculada y unida a la familia de su pareja, Aitana ha sido testigo de cómo se apunta a que la mediática pareja ha pasado varias crisis, incluso rupturas. Y lo ha hecho en silencio. Un silencio aconsejado por parte de su equipo, ya que lo contrario no le favorece en la imagen que quiere mostrar. Su naturalidad, espontaneidad y, en ocasiones, ingenuidad, provocan que la joven se manifieste a su manera cuando considera que lo que se dice sobre ella no es real. Feminista reconocida, Aitana es música, éxito, amor y, sobre todo, una mujer que ha venido para quedarse.