Aitana: desafortunada en el amor, afortunada en el trabajo

Unas fotos de Aitana saliendo de la casa de Miguel Bernardeau, hijo de Ana Duato, en otoño de 2018, despejaron los rumores. La cantante de Operación Triunfo y el actor de Élite eran pareja. Una relaciónq ue se confirmó en abril de 2019, cuando ambos compartieron en las redes sociales un video juntos. Desde entonces Aitana y Miguel no se han separado. Vacaciones, premios, conciertos... No había ocasión en la que se les viera separado. Incluso, la cantante de temas como “Berlín” se está construyendo un chalet adosado, muy próximo al que hasta hace unos días era su pareja. O lo sigue siendo. Porque ninguno de los dos ha desmentido la ruptura. Un “podéis dejar de decir tonterías” de Aitana ha sido suficiente para zanjar los rumores alimentados por la falta de contenido juntos en las redes sociales.

Sea como fuere, la ex triunfita triunfa en el terreno musical. No solo el éxito de su última gira ha estado avalada por varios premios de reconocimiento, el último el de Los 40 Principales, además no deja de hacer colaboraciones con artistas destacados del momento como David Bisbal, Lola Índigo, Ana Guerra, Morat o Zzoilo. Además, en 2018 lanzó un libro con ilustraciones titulado “La tinta de mis ojos” y también ha hecho sus pinitos en televisión y como asesora del jurado de “La Voz Kids 7″.

Por si fuera poco, será la protagonista de RTVE esta navidad. Junto a la nueva edición del tradici9onal “Telepasión 2021″, que estará presentada por Ana Obregón y Boris Izaguirre, o las tradicionales Campanadas, estas fechas se inundarán de especiales musicales. Aitana Ocaña protagonizará uno de estos especiales según ha confirmado El Televisero.