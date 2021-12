Zapatos de plataforma, la moda más cómoda para aguantar bailando toda la noche

A punto de meternos de lleno en todo tipo de celebraciones, eventos nocturnos y de más compromisos, ya sean familiares o laborales, empezamos a pensar y a conjugar en nuestra cabeza cuales serán los estilismos que luciremos en esos momentos. Vestidos, trajes sastre, terciopelos, lúrex, glitter, lentejuelas, y un sin fin de tendencias que reaparecen en esta época, y que debido a la pandemia teníamos algo relegadas al fondo del armario en favor de chándales y ropa casual. Pero parece que esta Navidad podremos recuperarlas.

Muchas veces nos olvidamos que es tan importante la ropa como los accesorios, y especialmente el calzado. Y es que unos buenos zapatos son capaces de subir de nivel cualquier look o de arruinarlo, ya sea por una cuestión estética o por comodidad, algo cada vez más importante esto último, sobre todo teniendo en cuenta que venimos de pasar casi dos años con ropa cómoda y somos muchas las que hace bastante tiempo que no nos subimos a unos buenos tacones, salvo contadas ocasiones.

Pero si eres amante de las alturas y los tacones altos, quizás haya una fórmula para que no tengas que renunciar a ellos. Y no nos referimos a trucos mágicos que prometen mantener tus pies indoloros toda la noche, si no más bien a una sencilla técnica que desde hace muchos años llevan practicando desde royals como la Reina Letizia hasta modelos e influencers. Se trata sencillamente de apostar por diseños con plataforma. Una moda que siempre está ahí cada temporada, con mayor o menor presencia, pero que este año y gracias a Versace y sus famosos “Medusa Aevitas” parece que vuelve con fuerza.

Aunque los colores básicos como el negro o el marrón siempre estarán ahí, nosotras te animamos a apostar por tonos más sorprendentes e inesperados, como un azul metalizado, una rosa fucsia o un rojo satinado. Si eliges tirar de tonalidades más clásica escoge aquellos zapatos que tengan un toque diferente, como una hebilla joya, detalles de pedrería o lentejuelas en el tacón, para conseguir de un solo golpe un toque de lo más festivo, aunque lleves vaqueros y una sencilla camiseta blanca.

Sandalia plataforma tiras en color azul, de Zara (29,95 euros)

Sandalia plataforma tiras en color azul, de Zara

Zapatos de salón de piel en color negro, de Gloria Ortiz (59,50 euros)

Zapatos de salón de piel en color negro, de Gloria Ortiz

Sandalia Mónica terciopelo azul tacón, de Más34 (149 euros)

Sandalia Mónica terciopelo azul tacón, de Más34

Sandalia tacón plataforma strass en color visón, de Uterqüe (99 euros)

Sandalia tacón plataforma strass en color visón, de Uterqüe

Sandalias de terciopelo con hebilla de perlas, de Krack (71,95 euros)