La próxima temporada las lentejuelas saldrán del armario de noche para pasear a plena luz del día

Si hay una temporada que consigue conjugar en apenas dos meses todas las tendencias y modas imaginables esa es sin duda el otoño. Y es que su clima todavía suave, y sus planes todavía casi de verano, consiguen dar como resultado una estación de lo más apetecible, donde el calor del verano es sustituido por temperaturas más agradables que nos dejan disfrutar de la ciudad y a la vez arriesgar y mezclar en nuestro armario. Botas con bermudas o shorts, chaquetas con mini vestidos, jerséis con faldas o pantalones largos con sandalias. Estas son algunas de las mezclas que podemos encontrar en los próximos días. Y aunque el entretiempo normalmente vuelve un poco loco el momento de decidir qué ponerse, también puede ser una gran oportunidad para arriesgar un poco con tu look.

Desde hace varias semanas venimos adelantándote ya las tendencias de la próxima temporada, e incluso te hemos dado tips para ir luciéndolas en pequeñas dosis antes de que acabe el verano. Tejidos, siluetas, escotes, colores... Son solo algunos de los detalles que no podemos esperar a lucir. Pues bien, entre todo eso se encuentra un tejido tradicionalmente festivo, que a pesar de ser de lo más favorecedor parece relegado exclusivamente a eventos nocturnos y especialmente a Navidad. Pero desde hace años, las prescriptoras de moda han intentado quitarle este cartel y convertirlas no solo en prendas de cualquier noche, si no en uniforme de día. Y es que conjuntada con prendas de aires más sport y casual, las lentejuelas pueden convertirse en ese toque de sofisticación con el que subir de nivel tus looks workig girl o con las que conseguir un punto chic en una cena informal o en una tarde con amigas.

Vestido de lentejuelas de la nueva colección de Zara

Faldas midi con deportivas y camisetas básicas, tops con vaqueros y cazadoras, americanas con vestidos de punto, o pantalones con sudaderas son algunas de las combinaciones que hemos visto a lo largo de los años en el street style para conseguir alargar la vida de las prendas de lentejuelas. Quizás la más difícil de llevar fuera de un evento sea el vestido corto, pero gracias a Zara ahora hemos descubierto que también queda genial con unas sencillas sandalias planas y unas originales gafas de sol consiguiendo un estilismo ganador para cualquier atardecer a la orilla del mar.

Vestido mini lentejuelas, de Zara (39,95 euros)

Blazer cruzada de lentejuelas, de &Other Stories (74 euros)

Top con mangas tres cuartos, de H&M (14,99 euros)

Leggins abalorios lentejuelas, de Zara (29,95 euros)

Parche con lentejuelas, de H&M (9,99 euros)