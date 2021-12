Regalos de belleza y maquillaje para no fallar con tu amigo invisible por menos de 50 euros

Antes de Papá Noel y los Reyes Magos, hay una fecha clave para recibir regalos especiales y con mucho cariño: el amigo invisible. Dentro de unos días estarás organizando una comida o cena con tus amigas para intercambiar el regalo sorpresa, que en muchos casos ya se sabe por qué no podemos guardar bien un secreto. Si quieres conquistar a la persona que regalas y es amante de la cosmética, no pierdas detalle de la lista que hemos preparado para las fanáticas y expertas de la belleza. No pienses que es complicado regalar a este tipo de personas, porque hay muchas opciones para sorprender. Solamente necesitas conocer las novedades en belleza coreana o francesa.

Con muy poco presupuesto, lograrás tener el mejor regalo para esa persona que tiene una alarma puesta en su móvil cuando hay alguna novedad en Fenty Beauty. ¿No sabes qué regalar a la nueva compañera de oficina?, o ¿tienes miedo de fallar con un vestido de cualquier marca? Lo mejor que puedes hacer es regalar cosmética.

Calendario de adviento de Chanel. FOTO: Chanel

Una de las polémicas esta Navidad está siendo el calendario de adviento de Chanel. El diseño es una auténtica explosión del diseño clásico, pero está revolucionando las redes por el precio y los cosméticos. Entre los cajones puedes encontrar stickers, pulseras o llaveros. Una decepción según las clientes tras pagar 825 dólares.

Coge papel y boli. Apunta la siguiente lista de regalos para expertas en belleza o simplemente, para ser la reina maga de tus amigas o de la oficina.

ESTUCHE DE MAQUILLAJE DE OJOS (19,99 €)

Kit completo de cosméticos de Fenty Beauty. FOTO: Fenty Beauty

No fallarás con este regalazo y solamente pagarás menos de 20 euros. ¿Qué incluye? Flyliner en “Cuz I’m Black” y la máscara de pestañas Full Frontal en “Cuz I’m Black”.

KIT DE VITAMINA C (9,95 €)

Estuche para cuidado facial. FOTO: Babaria.

Es muy importante el cuidado de la piel en cualquier época del año. Babaria tiene los mejores productos para proteger la cara todo el año, y más si necesitas protección con Vitamina C.

CEPILLO ALISADOR CERÁMICO (40,86€)

Cepillo con calentamiento ultrarrápido. FOTO: JATA

¿Melena lisa en menos de cinco minutos para cabellos muy rizados? Este es el mejor regalo para esa amiga que no consigue alisar al 100% su pelo por las mañanas. Lo mejor de este cepillo es la facilidad de llevarlo en la maleta.

KIT DE PINCELES DE MAQUILLAJE (19,99 €)

Pinceles para maquillaje. FOTO: Sephora

Sephora es la firma que siempre tiene la mejor solución. Este kit de brochas por menos de 20 está pensado para todo el mundo, tanto expertas o no. Ya es hora de renovar las herramientas de profesional.

LITTLE SNOW FAIRY (16,50 €)

Pack de baño con ingredientes naturales. FOTO: Lush

Al igual que Sephora, Lush tiene siempre productos de baño para endulzar y proteger la piel. Regala este kit y serás la nueva mejor amiga de esa persona.

COFRE CON ESENCIA DE NARANJA (13,95€)

Kit de baño completo. FOTO: Yves Roche

Un cofre con olor a naranja natural es el mejor regalo del 2021. Yves Rocher sabe cómo tiene que ser ese kit y por eso, incluye todo tipo de productos de baño que usamos en el día a día.

HOLIDAY FABLE MINI LIPSTICK KIT (9,99 €)

Kit de mini pintalabios. FOTO: Kiko Cosmetics

El regalo estrella y que podría ser la guinda del pastel es el kit de pintalabios de Kiko Cosmetics. Son tres pintalabios en versión mini. Están pensados para tener siempre un labial en el bolso o el neceser de viaje.