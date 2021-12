Milagro de Navidad (y de todas las fiestas) es el vestido multiposición de MARÍA POMBO que es elegancia en estado puro

Quedan 10 días para Nochebuena y nosotras ya solo podemos pensar en los looks que nos vamos a poner estas fiestas. Y después de ver el vestido de María Pombo de la nueva colección de su marca solo podemos pensar en llevar ese vestido todas las noches de Navidad. ¿Lo mejor? Que María Pombo nos enseña a llevarlo en doble posición, es decir de largo midi como lo vemos originalmente en la web de ‘Name the brand’ o de forma corta de la misma manera que ella lo hace en sus Stories de Instagram. El problema es que no sabemos en que versión nos flipa aún más.

Estamos hablando de esta maravilla de vestido midi de terciopelo negro elástico con lurex dorado, cuello redondo, hombro marcado con hombrera y volumen en la manga con rizo y aberturas laterales y en la espalda, entallado desde cadera y recto en el bajo. ¡Fantasía!

Vestido Viena (89,95€)

Vestido terciopelo. FOTO: name the brand

Vestido terciopelo. FOTO: @mariapombo

No sabemos cuando nos lo vamos a poner, lo único que tenemos claro es que lo necesitamos desde ya en nuestro armario.